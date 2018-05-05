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Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
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Стриженова взбесила россиян глупым вопросом 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Екатерина Стриженова продолжает наслаждаться праздничными деньками. Звезда Первого канала не понимает, как кто-то может не любить долгие выходные.
"Покажите мне этого человека, который считает, что майские праздничные выходные СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ", — написала телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Подписчики Стриженовой тут же откликнулись. Они сообщили телеведущей, что не всегда много отдыхать — хорошо. К примеру, одна из поклонниц посетовала, что из-за выходных не может показать своего больного малыша врачам. «Ребенок заболел (это не простуда обычная) а врачей нет, видите ли выходные. А что нам делать с 2-х месячным больным ребенком на руках? И говорят ждите пока выходные закончатся», — пожаловалась девушка.
Другие и вовсе заявили, что сегодня отдыхать так долго могут только обеспеченные люди. Большинство же только страдает от праздников. «Это сделано для такиз как вы Катя! У которых денег куры не клюют! И дети живут там, кого вы на передачах клюете», «Еще раз этот пост доказывает, насколько эти люди далеки от реалий нашей жизни», — написал Стриженовой народ.
Третьи и совсем взбесились из-за поста телеведущей. Фоловеры назвали вопрос глупым. «Конечно слишком, люди праздно шатаются, всюду пьяные, дым от шашлыков в городе, кошмар! Хорошо только пьяницам и лентяям», «Когда зарплаты 15-20 000 праздники дорогое удовольствие. Потом, какое то время сидишь совсем без денег», — заметили подписчики.
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