Сбербанк против наркотиков

Сбербанк выпустил ролик для сотрудников, в котором рассказывается о вреде наркотиков. В восьмиминутном рисованном ролике рассказывается история молодого перспективного сотрудника по имени Валера, которому поручили серьезный проект.

Из-за стресса специалист начинает пить, а потом и употреблять наркотики. Только помощь коллег помогает вытащить Валеру из этой кризисной ситуации и предотвратить крах всей его жизни. Мультфильм появился в сети.

Вряд ли подобный ролик можно назвать удачным для Сбербанка, считает глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения Slow Food International Виктор Майклсон:

Виктор Майклсон глава московского отделения Slow Food International «В принципе, Сбербанк старается быть впереди планеты всей и быть наиболее технологически, и, с точки зрения корпоративной культуры, главным центром, на который все смотрят. Что-то вроде IBM Microsoft , Facebook, Google , может быть. Здесь они, конечно, вышли в сферу, в которой они ничего не понимают. Я не думаю, что это произведет на кого-то какое-то впечатление, кроме того, что у ролика будет очень много просмотров, все будут ржать. Затем будут друг руга называть Валерами. Насколько наркотик является проблемой банкиров, боюсь, что это действительно присутствует. Что касается исполнения, то очень старомодная анимация, которая совершенно не похожа на что-то современное. Ролик дико длинный, досмотреть его до конца можно только из особого любопытства, поэтому на действие рассчитывать сложно, можно только подумать о том, что это, может быть, запустит какой-то диалог в обществе, какую-то историю».

С точки зрения психологии сама идея этого мультфильма более чем рациональна, объясняет социальный психолог Алексей Рощин

Алексей Рощин социальный психолог «Если как бы вообще смотреть отвлеченно на проблему наркомании, из-за чего люди вдруг начинают предаваться сначала алкоголизму, а потом и наркомании, одна из главных проблем — это, конечно, комплекс жителей мегаполиса, которые все время ощущают пресловутое одиночество в толпе. Он должен лично в этих каменных джунглях сражаться со всеми сразу. Люди эти слабой физической организации или просто чересчур много ресурсов отдающие работе, у них не остается ресурсов на поддержание своей психики в нормальном состоянии, и они начинают ломаться. Тогда они в качестве ложного выхода начинают прибегать к различного рода веществам, и поэтому в принципе-то как раз идея, что необходимо завести новые социальные связи, общаться с сослуживцами, иметь какую-то другую жизнь помимо только жизни на работе и жизни в семье, здесь недостаточно для полноценного функционирования психики. Из-за этого возникает то, что психологи называют структурный голод. В повседневном понимании — это скука, которую пытаются любым способом как-то забить, преодолеть. Сама по себе рекомендация — общайтесь с сослуживцами, в принципе здравая, но, конечно, вот так, как это подано в мультике, поскольку сослуживцы — это тоже какие-то картонные персонажи, странного довольно вида, то получается такая двусмысленность. Я бы сказал это насмешка герою, который страдает от одиночества, перегрузок и так далее. Предлагают завести дружбу с целлулоидными персонажами явно не человеческого вида, которые как бы прикидываются людьми, причем плохо. Отсюда возникает, может быть, на втором уровне после просмотра такого фильма, еще большее желание закинуться веществами, чтобы смыть это ощущение слишком сильного приближения к правде жизни».

Запоминающуюся социальную рекламу на эту тему сделала организация «Партнерство за Америку без наркотиков». На постерах из серии, которая называется «Под давлением», тараканы и крысы угощают друг друга ядом, предназначенным для их уничтожения. Этот яд и есть наркотики, говорится на плакатах.