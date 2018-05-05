Игорь Николаев: все правда о нем и еще кое-что

6 мая в 12:25 на Пятом канале всю правду о себе обещал рассказать Игорь Николаев

… Его называют маэстро, а иногда и Моцартом российской эстрады. Но у его таланта есть неожиданное свойство — песни Николаева предсказывают будущее артистов. Самому себе он предсказал расставание с женщиной, которую безумно любил — Наташей Королевой

С 6 лет он писал стихи, виртуозно играл на фортепьяно и уже сочинял сложные полифонические партии. В 15 лет редкий музыкальный талант привел Николаева в Московскую консерваторию. На летние и зимние каникулы Игорь постоянно ездил домой и обязательно приходил к своей первой любви Елене. Николаев вспоминает то время:

— Мне прислали телеграмму с Сахалина: «Поздравляю с дочкой Юлей, 3 кг 150 г.», мне было тогда 18 лет.

Честный и порядочный Николаев сделал Елене предложение, перевез их с дочкой в Москву. Впереди была долгая и счастливая семейная жизнь. Но пройдет десять лет, и вся эта юношеская романтика исчезнет. Они перестанут интересовать друг друга, а точку в их истории поставит Королева.

… Николаев встретил ее в 1989 году. Уже известный исполнитель и артист, он захотел попробовать себя в качестве продюсера. Из многих кандидаток на место протеже Игорь выбрал именно Наташу. Эта порывистая и эмоциональная девушка неожиданно стала для него центром Вселенной. Она вдохновляла его на новые песни, с ней хотелось встречать рассветы и дышать одним воздухом.

1986 год. В эфире программы «Утренняя почта» на экранах крупным планом Игорь Николаев.

— На следующий день я не мог подойти к автобусной остановке, чтобы куда-то поехать. Вокруг меня какой-то вакуум образовывался. Все отходили от меня на два метра и смотрели, — вспоминает свой взлет Игорь. Коллеги еще сомневались, сможет ли из хорошего автора выйти первоклассный артист.

— Мне говорили, старичок, ну, ты пишешь песни, молодец, зачем тебе петь? — вспоминает Николаев.

Но он удивил всех и возглавил музыкальные рейтинги! После первых же выступлений на ТВ Игоря начали атаковать поклонницы. Они расписывали стены его подъезда губной помадой, звонили и назначали свидания. Дома, где его ждала жена Елена, ему уже давно было не интересно. Он был искренне благодарен за домашнее тепло, всегда накрытый стол, а ему хотелось острых ощущений, от которых кипела кровь… Семью Николаева разрушили не его увлечения поклонницами… Игорь влюбился по-настоящему, безумно, как юноша.

Два года Игорь разрывался на части. Он долго не решался сделать выбор: слишком привязался к Наташе, но и бросать семью не хотел. Жена подала на развод и уехала в Америку.

— Я не знаю, почему так случилось с первым браком… Наташа — ведь это уже следствие, а не причина, наверное, распада отношений, — признается Николаев.

Игорь сделал Наташе предложение. Мужчина не скрывал, что счастлив, публично признавался Наташе в любви, его чувства видели все. Сахарная романтика могла бы длиться много лет, но время шло, и из маленькой девочки выросла женщина. Тогда у пары начались первые проблемы. Игоря стали часто замечать со своим концертным директором Анжелой Кулаковской. Однажды Королева заявила, что уходит. Спустя какое-то время рядом с ней появился мускулистый Тарзан. В 2001 году развод Королевой и Николаева стал самым крупным скандалом.