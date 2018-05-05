Как похудеть бесплатно? Советы американских фитнес-тренеров

Начинаем готовиться к летнему сезону уже сейчас. Как стряхнуть зимнюю апатию и заняться собой? Четыре фитнес-тренера из США поделились собственными способами оставаться в форме, несмотря на поджидающие повсюду соблазны и естественную для человека лень. Вместе с ними мы составили план занятий и список вещей, которые пригодятся для успешных тренировок.

Начинайте день с правильным настроем

Если напряженный рабочий день не оставляет вам к вечеру сил на тренировку, заведите будильник чуть пораньше и начните утро с зарядки. Знаменитый нью-йоркский тренер Холли Рилинджер считает, что это задает правильный настрой всему дню.

«Начните утро с музыки и движения! Музыка — проверенный источник хорошего настроения, позитивные волны обеспечат вам удачный день», — говорит она.

Кроме того, приятно знать, что тренировка уже позади. Остаются сущие мелочи: душ, правильно подобранный антиперспирант, легкая укладка и быстрый макияж.

Скооперируйтесь

«Тренировка с другом — отличный способ придерживаться расписания занятий, — поясняет Рилинджер. — Договоритесь с ним о совместном посещении тренировок. Так вы сможете мотивировать друг друга заниматься интенсивнее, а время тренировок будет проходить быстрее!»

Летом тренировке в зале можно предпочесть пробежку на улице или занятие на воркаут-площадке — такая уже наверняка есть в ближайшем парке.

Растягивайтесь

«Нет настроения или энергии для кардиотренировки? Отдайте предпочтение йоге или стретчингу», — советует Бен Вегман, инструктор нью-йоркской высокоинтенсивной фитнес-студии Fhitting Room. По его словам, растяжка улучшает настроение, придает ясность мышлению и избавляет тело от напряжения.

Выбирайте больше движения

Вы слышали это тысячу раз, но стоит напомнить: выбирайте более длинный или сложный ежедневный маршрут — так вы сожжете больше калорий.

«Поднимайтесь по лестнице, а не на лифте, — предлагает звездный тренер и управляющий партнер Barry’s Bootcamp Miami Дерек де Грейзио. — Сделайте выпады на выходе из дома или установите привычку десять раз отжаться сразу после того, как проснетесь».

Отличными помощниками в работе над собой станут различные спортивные гаджеты. Плеер и наушники пригодятся на прогулке или пробежке, а оценить объем ежедневных физических нагрузок помогут умные часы, фитнес-браслеты, пульсометры, сенсоры бега и другие устройства, выбор которых весьма обширен.

Тренируйтесь в постели

Если верить звездному тренеру и члену Gold’s Gym Fitness Institute Джею Кардиелло, то кровать как место для тренировок ничуть не уступает мату на полу.

«Вообще-то кровать может быть местом для эффективных тренировок — как сердечно-сосудистых, так и силовых, — говорит он. — Кровать может помочь в развитии проприоцепции (мышечное чувство — ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве — прим. перев.), что фактически связывает тело и мозг. Так что сделайте два или три подхода отжиманий, планок или мостиков — сколько вы успеете выполнить за минуту».

…и за просмотром сериалов

Даже изначально ленивое занятие станет полезным при небольших усилиях, считает де Грейзио. В следующий раз, когда включите любимый сериал, делайте планку, приседайте у стены или качайте пресс во время рекламы или самого фильма.

…и пока чистите зубы

Последнее в списке, но не по значимости: пять минут, пока вы чистите зубы утром и вечером, также используйте для тренировки.

«Стойте на одной ноге, пока чистите зубы, — советует Кардиелло. — Это усилит корпус, выровняет линию бедер и улучшит баланс. И это еще одна причина чистить зубы дважды в день!»

Соблюдая эти простые советы, вы будете иметь прекрасную фигуру и без изнурительных и дорогостоящих тренировок в спортзале.

Источник: stylecaster.com Фото: giphy.com Еще об эффективных тренировках:

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