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Мужчина, потерявший семью в горящей «Зимней вишне», провел свое расследование
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Мужчина, потерявший семью в горящей «Зимней вишне», провел свое расследование 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял всю свою семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», провел личное расследование страшной трагедии, об итогах которого он расскажет в четверг, 10 мая во время пресс-конференции.
Отметим, что мероприятие начнется в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Напомним, что Востриков потерял во время пожара жену, сестру и троих детей. Он провел собственное расследование произошедшей трагедии. После похорон близких людей, Востриков создал и возглавил движение «Глас народа». На протяжении месяца, мужчина вел свое расследование трагедии, произошедшей в Кемерове. Он сделает сенсационные заявления впервые во время пресс-конференции.
Кроме Вострикова, участие в мероприятии примет правозащитница, юрист Екатерина Гордон.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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