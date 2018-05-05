Изнасилование по-российски: кто становится его жертвами

Статистика из США: каждая пятая женщина и каждый шестнадцатый мужчина были изнасилованы. О 63% сексуальных преступлений потерпевшие вовсе не сообщили в полицию. В случаях, когда пострадали дети, — не сообщили о 88%!

В России такой детальной и достоверной статистики по изнасилованиям нет. Но если вы думаете, что у нас с этим дело обстоит лучше — огорчу. Приведу мою личную статистику (а выборка, поверьте, очень велика): 25% женщин, обратившихся за помощью, подвергались когда-то насилию. Примерно треть из них в несовершеннолетнем возрасте. Да, в кабинете психолога чаще оказываются травмированные люди, со сложным детством, но все равно — цифры шокирующие.

А как вы думаете, кто насилует? Угадали. Статистика из США: 34% — родственники. И со слов моих клиенток — примерно каждое третье изнасилование совершено родными.

В свете этих данных, можно рассуждать об очень многих вещах. Но я хочу коснуться двух очень узких, но весьма важных аспектов этой проблемы. Первый — почему кто-то подвергся сексуальной агрессии и смог успешно выйти из ситуации, а кто-то пострадал? Второй — почему некоторые сообщают о случившемся (и зло чаще всего оказывается наказанным), а некоторые молчат всю жизнь?

На самом деле, мы ищем ответ на один вопрос: как воспитание в семье на самом деле влияет на поведение ребенка, да и взрослого потом в кризисных ситуациях. На что лично вы можете повлиять, воспитывая ребенка.

Воспитание состоит из двух основных компонент — личного примера и некоторых инструкций — указаний — рекомендаций. По силе воздействия, как правило, личный пример с запасом перевешивает: ребенок повторяет за авторитетным взрослым, а не «делает, как сказали». Маме дискомфортно общаться с людьми, она чувствует себя уязвимой? Пусть не удивляется, если дочка тоже робка. Папа агрессивен и легко идёт на конфликты? О’ кей, будут конфликты и у сына. Возможно, скрытые или подавляемые.

Как работает трансляция убеждений? Поясню на примере своей клиентки, cлучай которой, впрочем, вполне типичен. Отец свято верит, что «мужчина главный, а женщина должна подчиняться». В общем-то, типичное убеждение для России. Дьявол в деталях и конкретной интерпретации. Некоторые считают:«мужчина главный, в принятии решений у него приоритет» (самая мягкая форма этого довольно несимметричного убеждения), а кто-то настаивает на максимальной жёсткой позиции: «женщина всегда должна прогибаться, всегда должна делать, что скажут».

С самого детства отец демонстрировал эту позицию моей клиентке — как по отношению к ней, так и к ее маме, своей жене. Причем зачастую, с рукоприкладством. Мотивация — «так должно быть, мир так устроен». Объявляемая мотивация по отношению к дочке: «хочу воспитать её правильной женщиной». Истинный мотив — личный комфорт, домашние рабыни под рукой.

Девочка не дура, смекает, что папа всегда прав. Мать же подчиняется. Значит, мир действительно устроен так! Жизненная стратегия — молчать, подчиняться, испытывать стыд и вину. Заметим, это сценарий, в котором родственники были социально адекватны. Плохого дочке не желали.

Живет она себе с этой жизненной стратегий и живет. Дальше, лет в 10-15-20 сталкивается с насилием. Быть может, на улице или в лифте. А может, на обычной подростковой вечеринке, дискотеке или выпускном. Да, иногда ситуация объективно безвыходная, но это не так часто. Вы ведь слышали истории, как девушка закричала, отбилась, убежала? А у нашей героини жизненная стратегия — замереть, парализоваться и терпеть.

Ситуация завершилась, опасность ушла. Рассказать близким? Пожалуй, нет. Она будет виноватой. Она уже чувствует себя виноватой. Потому что… Потому что она всегда виновата. И она это знает. Унижение, позор и стыд заставляют молчать.

Немаловажное обстоятельство — стрессовые ситуации повышают внушаемость. Насильник угрозами, с помощью страха и стыда, приказывает молчать (иногда и забыть о случившемся). Если такой приказ хорошо ложится в картину мира жертвы — огромный шанс, что он будет выполнен. Подобные события в раннем детстве часто влекут за собой нарушения речи и памяти.

Можно ли утверждать, что в этих ситуациях есть прямая вина тех, кто воспитывал? Нет. Они даже не представляли, что так может произойти. Есть ли прямая ответственность тех, кто воспитывал? Да, безусловно, есть. Влияние родителей огромно, линии поведения ребенка на 90% определяются воспитанием и отношениями в семье.

Какие последствия таких травм? Проблемы с сексом, с отношениями. Лично сталкивался с несколькими случаями, когда после изнасилования страх перед мужчинами не давал завести отношения. Вообще. Первый мужчина в 14 лет, он же и последний. Очень часто отсутствие оргазмов. И да, это большая проблема для женщины. Часто устойчивое ощущение (всю жизнь), что «я грязная, я плохая, я навсегда испорчена, я не могу быть нормальной, я хуже других».

Контрольный вопрос — хотели ли этого родители? Прогибал ли бы дочку и жену отец, если бы знал, чем это обернется? Подчинялась бы мать, транслируя дочке образец поведения «правильной женщины»?

Да ладно, скажете вы — это всё редкие и радикальные случаи. Рекомендую вернуться к началу статьи и посмотреть на статистику. Существует 20-процентный шанс, что ваша дочь столкнется с попыткой изнасилования. Проценты не дают яркой картинки? Если в классе 30 человек, половина из них девочки, то, в среднем, три из столкнутся с насилием. В каждом классе!

Ваша правда в том, что мы говорим о радикальных случаях. И печальная правда, что жить с установкой «я должна подчиняться» — так себе перспектива, даже если тебя не пытались изнасиловать. Даже без сильных травм, клиенты, которых в детстве прогнули родители, в жизни не чувствуют себя счастливыми.

Плавно переходим к морали. Родители действительно самые важные люди для ребенка. Их поведение напрямую определяет его основные жизненные установки и стратегии. Это нормально — вести себя в семье так, как вам комфортно. Это нормально — прививать ребенку те мысли, которые вам кажутся правильными. Важно понимать, как именно это может повлиять на дальнейшую жизнь дочки или сына. Посмотрите на своего ребенка: как он себя ведет? Как общается с людьми? Открыт или замкнут, что делает в конфликтах? Как решает проблемные ситуации? Вам кажется, что что-то не так, но думаете, с возрастом само пройдет? Стоит усомниться. Обычно нет, не проходит.

Вы всерьез внушаете дочке или сыну, что они должны подчиняться и уступать вашей силе? Что же, если вы преуспеете, будьте готовы, что, когда вырастут, они будут всю жизнь подчиняться и уступать — и не только вам. Действительно ли вы хотите им именно такой жизни?

Что делать, если вы поняли, что сами живете под влиянием подобных родительских установок или осознали влияние давней психотравмы на вашу жизнь? Хорошие новости — это решаемо. Плохие новости — понадобится многолетний ежедневный труд над собой или дорогостоящий специалист. Современные технологии позволяют убрать даже те психотравмы, которые были полностью забыты, амнезированы, но это требует значительных усилий и высокой квалификации.

Вам самим полезно осознать мысль, которая всем кажется очевидной, хотя мало кто с ней живет. Ваши мысли и поступки зависят от вас. С психотерапевтом или без, вы сами решаете как вам жить. Что бы ни говорили в детстве родители (а может и сейчас говорят), вы уже выросли. За каждый ваш поступок вы несете перед собой ответственность. Вы можете всё изменить. В любой момент вы можете начать жить по-другому.

Это фундаментально важное убеждение. Оно кажется вам очевидным? Но задумайтесь: а действительно ли вы живете в согласии с ним? Или смирились, что «я такая, у меня не получается иначе». Перед вами всегда есть выбор: 1) начать меняться самостоятельно, 2) обратиться к специалисту, 3) жить ничего не предпринимая и страдать. Если вы не совершаете этот выбор, то автоматически идёте по третьему варианту. Это тоже нормально, многие так делают. Главное, чтобы вас это устраивало.

Я рассказал об очень частой ситуации влияния воспитания и травм на жизнь. Неверный вывод: «Отец предопределяет реакцию на насилие, мужчины — зло». Верные выводы из вышесказанного: «Родители несут ответственность за воспитание и его последствия», «Каждый из нас отвечает за свою жизнь и своё поведение». Да, родители влияют на нас очень сильно, но в каждой ситуации только мы сами определяем — подчиниться и поступить согласно нашим желаниям и потребностям; промолчать или нет.

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