Ее сын в гневе разбил зеркало. Реакция мамы восхитила Интернет!

Блогерша Кейтлин Флеминг поделилась с подписчиками интересной и поучительной историей из своей жизни. Однажды она сильно поругалась с сыном, и в результате разгневанный подросток демонстративно хлопнул зеркальной дверью. Из-за удара довольно большое стекло выпало из рамы и разбилось…

Гнев заразителен, и женщина в первые секунды хотела накричать на сына, но она вовремя взяла себя в руки. Ведь ярость только бы подлила масла в огонь, и страсти накалились бы до предела.

Вместо ответной гневной реакции Кейтлин безо всяких комментариев вывела собаку на улицу, чтобы та не поранилась о мелкие осколки. Прогуливаясь с питомцем, она почувствовала, что на глаза накатываются слезы. Женщина чувствовала себя обиженной, но она понимала, что сыну сейчас не лучше…

Проходя мимо ванной комнаты, Кейтлин услышала плач. Именно так из человека выходит гнев, когда он не получает ответную реакцию на свои яростные слова или действия. Вместо злости появляются стыд, боль, неловкость и т.д.

В этот момент она поняла, что пора поговорить с сыном. Войдя в комнату, она увидела заплаканное лицо самого дорогого для нее человечка на свете. Он посмотрел на мать и сказал: «Прости меня! Мне так жаль… Я больше не буду так себя вести…».

Кейтлин лишь крепко обняла своего ребенка. Она напомнила всем нам, что душевные раны можно залечить только добрыми словами и любовью. Обсуждать проблемы желательно только тогда, когда все эмоции утихнут. А в момент накала страстей желательно позаботиться друг о друге.

После этого случая сын Кейтлин понял, к чему может привести злость во всех ее проявлениях. Он на своем опыте убедился, что негативные эмоции оставляют в душе неприятную пустоту, которая причиняет невыносимую боль.

Эта история позволяет посмотреть на конфлик поколений с другой стороны и задуматься над тем, какие методы воспитания являются правильными. Если вы согласны с мнением Кейтлин, поделитесь статьей с друзьями!