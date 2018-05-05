Дмитрий Азаров предложил молодым дизайнерам разработать дизайн-проекты Центрального парка Самары

В рамках события работает шесть секций: дизайн в контексте развития города, дизайн цифровых продуктов, промышленный дизайн, графический дизайн и иллюстрация, дизайн-менеджмент, моушен-дизайн и звуковой дизайн.

В Самаре на встречу с экспертами зарегистрировалось более двух тысяч человек.

В открытии фестиваля принял участие глава региона Дмитрий Азаров . «Я уверен, что когда на одной площадке встречается столько неравнодушных, креативных, энергичных и талантливых людей, образуется совершенно особенная атмосфера, которая обогащает всех участников процесса, и совершенно точно несет в этот мир красоту, удобство, комфорт и инновации», — обратился к аудитории Дмитрий Азаров.

Также глава региона пригласил молодых и перспективных дизайнеров к сотрудничеству. «У нас очень много работы в регионе, куда можно приложить энергию, креатив и талант людей. Я рассчитываю, что в нашем сотрудничестве мы задумаем целый ряд масштабных проектов: цифровых, информационных, проектов по созданию комфортных условий проживания, а также в отрасли государственного управления. Ваш опыт и знания нам очень пригодятся», — сказал Дмитрий Азаров.

Один из проектов, в котором в ближайшее время смогут принять дизайнеры — реконструкция центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. "Мы задумали серьезную, масштабную реконструкцию нашего центрального парка, и если у вас будут идеи, мы готовы их вместе обсудить. Скоро будет объявлен конкурс на лучший дизайн-проект", — сказал Дмитрий Азаров.

Непосредственно на самой площадке глава региона пообщался с молодыми дизайнерами.

Олег Чураков, директор одноименной студии, рассказал Дмитрию Азарову, что его компания занимается разработкой и продвижением интернет-магазинов. Компания сотрудничает с ведущими предприятиями России и Зарубежья. Для главы региона деятельность дизайн-студии показалась перспективной в части популяризации местной продукции. Дмитрий Азаров пригласил молодого человека к плодотворному сотрудничеству.