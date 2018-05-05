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Самый простой способ спасения растений от заморозков
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Самый простой способ спасения растений от заморозков 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Мой примитивный способ. Этот способ укрытия растений от заморозков проверен годами и актуален для многих. Не каждый садовод может позволить обогрев теплицы со всеми необходимыми материалами. Поэтому предлагаю самый доступный вариант.
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Эта рассада пережила заморозки в -5ºC.
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Под обыкновенными картонными коробками…
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… и под укрывным материалом плотностью N60. Это в теплице.
Но этот способ помогает и в открытом грунте. Еще на заре появления теплиц для регионов с холодным климатом растения в саду укрывали обыкновенными газетами, и помогало. А сейчас благо, в магазинах этих коробок пруд пруди, и при чем это бесплатно! Правда, в открытом грунте этот способ может помочь только при -3ºC, без укрывного материала. И на продуваемом участке придется воспользоваться удерживающими приспособлениями, например, кирпичом.
Так что, если очень нужно, выход всегда найдется! Буду рада, если я кому-то помогла в трудный момент!
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