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О русских заграницей: вот почему так всегда происходит?
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О русских заграницей: вот почему так всегда происходит? 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды мы отдыхали на популярном курорте в Таиланде, и нас сильно смутил один факт. Дело в том, что местные всегда понимали, что мы русские. И это сильно напрягало и выводило из себя, поскольку как только мы попадались им на глаза, они начинали кричать: «Привет! Как дела?», «Заходи сюда!», «Эй, покупай!» и другие фразочки на русском языке.
Сначала я подумала, что дело во внешности, а именно в одежде. Я стала экспериментировать, надевала то коктейльное платье с туфлями на шпильке, то джинсы с кроссовками, но это не помогло. Тогда я стала грешить на то, что они слышат, на каком языке мы разговариваем. Но иногда мы проходили мимо, не сказав ни слова.
И только когда отдых подходил к концу, меня осенило! Я сказала всей нашей компании идти и улыбаться во все 32, без повода, просто так. И что вы думаете? Когда мы так сделали, отовсюду полилось: «Hello, welcome! Please come in!».
Карельские вести: последние новости
История этого фото заставляет плакать… Глядя на эти фото, вы точно не сможете сдержать улыбку! Провести ночь в окружении акул? Это не кошмар, а реальное предложение для любителей экстрима!
Женский форум
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