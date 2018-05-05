Самые странные предметы, которые находили в человеческом желудке

Вероятно, всем вам знакома хоть одна история о том, как человек по случайности проглатывал несъедобные предметы. Как правило, такими случаями могут «похвастать» дети, но сегодня мы поговорим о том, что было обнаружено в желудках взрослых. Некоторые из этих предметов могут показаться вам отвратительными, поэтому мы не рекомендуем читать статью во время приема пищи.

Жительница Китая смогла проглотить два десятка камней. И сделано это было преднамеренно. Вам интересно, зачем она глотала камни? Все просто: после ссоры с любимым она хотела таким образом привлечь к себе внимание. А что думаете по поводу серебра? Действительно, это весьма дорогое удовольствие. Впрочем, так не считает жительница Голландии — она проглотила столовые украшения, сделанные из этого металла. Если быть точными, то количество предметов составило 52 штуки. Однажды одну из китайских больниц посетил мужчина, жалующийся на боль в области живота. После осмотра оказалось, что у него в желудке находится стеклянная бутылка. О том, как попал в его организм такой странный предмет, пациент решил не разглашать. Вы когда-то держали в зубах гвоздь, пока руки занимал молоток? Вероятно, после этого снимка вы перестанете так делать. Пациент из Китая закашлялся во время работы и вот результат. А это — комок шерсти весом в 4,5 килограмма. Он был извлечен из желудка 18-летней девушки. Рентгеновский снимок ЖКТ 13-месчного младенца: желудок набит батарейками. Француз Мишель Лотито обрел свою популярность благодаря поеданию несъедобных предметов. В числе его гастрономических предпочтений — крыло самолета, велосипеды, тележки из маркетов, телевизоры и многое другое. Рентгеновский снимок террориста, проглотившего гранату. Неясно только как он собрался ее взрывать. Мальчик любил проглатывать части магнитной игрушки. Когда все части оказались в желудке, то соединились воедино. А это снимок желудка человека, проглотившего немалое количество пакетиков с наркотиком, пытаясь провезти их через границу. Кое-кто из заключенных готов проглатывать все подряд, пытаясь выбраться из тюрьмы. Вот, к примеру, желудок с пружиной от матраса. Родителям стоит внимательнее следить за своими детьми, ведь они могут проглотить что угодно. Этому малышу, например, под руку попалась английская булавка. Некоторые из мужчин настолько пытаются быть романтиками, что прячут подарки или кольца во время предложения руки и сердца, в еду. Так вот, говорите главные слова до того, как суженая решит отведать блюдо с сюрпризом. А эта дама не нашла после ужина дома зубочисток и решила воспользоваться ножницами.62-летний пациент был доставлен в клинику после того, как проглотил монет на 650 долларов, несколько ожерелий и браслетов. ​