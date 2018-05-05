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В РПЦ прокомментировали идею «брать у священников разрешение на аборт»
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В РПЦ прокомментировали идею «брать у священников разрешение на аборт» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Практика предварительных консультаций со священнослужителями женщин, решивших сделать аборт, может принести только пользу, в Белгородской области это уже спасает жизни детей, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» ведущая попросила митрополита Илариона прокомментировать информацию о том, что минздрав Белгородской области «обязал местных женщин брать разрешение на аборт», помимо медработников, еще и у священнослужителей, которые должны проводить с ними разъяснительную беседу. Ранее в соцсетях также появилась информация о том, что жительницам Белгородчины для получения разрешения на прерывание беременности якобы приходится проходить комиссию, в которую входят представители духовенства.
"Во-первых, никакой священник никогда не даст ни разрешения, ни благословения на аборт. Если же речь идет о том, что женщина, которая хочет сделать аборт, консультируется с медицинскими работниками, с психологами, со священнослужителями, и это отмечается в каких-то бланках, то это другое дело. То есть, отметка не о том, что священник дал разрешение на аборт, а о том, что была проведена беседа, но, тем не менее, женщина все-таки соглашается на аборт", — сказал митрополит Иларион.
В целом, по его мнению, сейчас «вокруг этой темы очень много демагогии». Глава ОВЦС заметил, что «очень многие усилия Церкви, направленные на спасение жизни детей, подаются в совершенно искаженном свете».
Иерарх РПЦ напомнил, что ранее в Церкви выступили с инициативой для женщин, решивших сделать аборт, ввести так называемую «неделю тишины»: «чтобы женщина могла подумать, увидеть рентгеновские снимки своего будущего ребенка, чтобы она в полной мере осознавала свою ответственность за жизнь своего ребенка».
"Эта инициатива о том, чтобы женщина могла побеседовать со священником, уже спасла тысячи жизней. И это тот результат, которого мы добивались", — добавил архиерей.
Отвечая на вопрос о том, опыт каких стран могла бы перенять Россия в вопросе регулирования абортов, митрополит Иларион привел в пример Польшу. «Я думаю, что в этой области можно перенять опыт Польши, где аборты были в советское время разрешены, а сейчас они фактически запрещены. Исключения составляют особые медицинские случаи», — заключил представитель РПЦ.
Позиция Русской православной церкви в отношении абортов, в первую очередь, заключается в требовании прекращения финансирования прерывания беременности из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), пояснил ранее РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. В прошлом году участники общероссийского общественного движения «За жизнь!» объявили, что собрали 1 миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов в стране, осенью 2016 года ее подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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