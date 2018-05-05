Памела Андерсон рассказала об отношениях с Джулианом Ассанжем

Светская львица проделала большой путь от публикаций в журнале «Playboy», съемок в роли спасательницы на пляже до международной политики. Памела доказала, что способна справиться с чем угодно.

В новом интервью 50-летняя звезда Голливуда рассказала об отношениях с властными политическими фигурами, своей деятельности и семье. Андерсон не могла не затронуть волнующий многих вопрос о ее взаимоотношениях с основателем ВикиЛикс , Джулианом Ассанжем.

Актриса и модель поделилась информацией об известном хакере: «Мы болтаем обо всем. Много говорим о Библии, о том, что происходит с моими детьми. Мы не все время затрагиваем политические вопросы. Он снабжает меня такой всеобъемлющей информацией, что приходится делать записи». Памела не раскрыла подробностей взаимоотношений с Джулианом, но напомнила, что их познакомила популярный дизайнер Вивьен Вествуд.

В данный момент звезда проживает на юге Франции с новым возлюбленным, местной звездой футбола 32-летним Адилом Рами. Появление другого мужчины в жизни актрисы не устранило сплетни о романтических взаимоотношениях с хакером. Андерсон сама дает бесконечные поводы для подобных слухов, наведываясь в посольство Эквадора в Лондоне, где Ассандж проживает с 2012 года, пытаясь избежать ареста британскими властями.