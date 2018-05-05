Как правильно постирать кроссовки, чтобы они не развалились

Как правильно постирать кроссовки, чтобы они не развалилисьХорошая погода наконец-то позволяет носить кроссовки. Как правильно чистить летнюю обувь? Можно ли ее стирать? И как защитить кроссовки от грязи? Сейчас разберемся.

Какие кроссовки можно стирать?

Автоматическая или ручная стирка с помощью обычных средств для одежды допустима только для тканевых или синтетических кроссовок. Автоматическая стирка не допустима для обуви, украшенной стразами, заклепками или аппликациями.

Чистка кожаных кроссовок должна выполняться так же, как другой кожаной обуви: протереть влажной тряпкой, почистить с кремом соответствующего цвета. Допустимо мытье в холодной проточной воде.

Замшевые кроссовки рекомендуется чистить только насухо, используя специальные средства для замши и нубука.

Точные рекомендации о стирке можно посмотреть на внутреннем ярлыке кроссовка или в коробке.

Как подготовить кроссовки к стирке?

Все, что можно снять — нужно снять заранее: шнурки, стельки, вкладки, накладки. В стиральной машинке шнурки рискуют пропасть или забиться в отверстия барабана, а стельки могут деформироваться. И простираются отдельно намного лучше.

Стельки, особенно ортопедические, стоит постирать отдельно — вручную. Еще лучше, если выполнить эту процедуру под проточной водой со щеткой, предварительно отмочив стельки в холодной воде в течении 10-15 минут.

Шнурки можно стирать в машине, но только в туго стянутом мешочке.

Как постирать кроссовки?

Кроссовки изготовляются с большим количеством синтетических материалов разнообразных свойств. Многие из них не переносят высоких температур — обувь может полинять или деформироваться.

Тем не менее, текстильные кроссовки терпят как ручную, так и автоматическую стирку. Почти во всех современных стиральных машинах предусмотрен режим стирки обуви. При его отсутствии подойдет режим для стирки спортивной одежды или деликатной синтетики.

Просто так бросать кроссовки в барабан не рекомендуется — это плохо влияет на механику стиральной машины. Лучше всего использовать специальные мешочки для стирки обуви.

Если под рукой такого нет, используй старую наволочку или любой другой кусок материи, завязав его так, чтобы кроссовки не вылетели.

За 1 стирку рекомендуется стирать 2 пары обуви. Если пара одна, нужен противовес — любые вещи, которые не красят: старые полотенца, спортивный костюм и тому подобное.

Если доступен ручной ввод программы, параметры должны быть такими:

температура — 30-40 градусов,

отжим — отключен или на минимальных оборотах (для тканевой обуви),

продолжительность — 20-30 минут,

применять дополнительное полоскание.

Для стирки подойдет обычный стиральный порошок или гель без отбеливающих добавок. Для белой обуви можно использовать пятновыводитель без хлора, предварительно нанеся его на места загрязнений.

Любые агрессивные пятновыводители, порошки и добавки строго запрещены. Результаты их применения непредсказуемы.

Ручная стирка выполняется аналогично — в холодной воде, но с предварительным замачиванием на 20 минут и активным полосканием.

Как правильно высушить и обработать кроссовки после стирки?

Если все сделано правильно, кроссовки будут очень мокрыми. Излишки воды аккуратно удаляем ненужными тряпками или салфетками, и ставим сушиться в прохладное проветриваемое место без прямых лучей солнца.

При этом рекомендуется использовать распорки для обуви, чтобы обувь не потеряла форму.

Если основой кроссовок является тянущаяся ткань, обязательно набить внутренний объем шариками для пинг-понга или чистой бумагой.

Не забывайте, что кроссовки нужно стирать или чистить каждый раз, когда это требуется. Затягивать нельзя — слишком сильное загрязнение приведет к необходимости долгой стирки, которая испортит кроссовки.

После того, как кроссовки высохли, нужно обязательно обработать их универсальным влагоотталкивающим спреем. Это убережет ноги от лишней влаги, а кроссовки — от грязи.

Как очистить кроссовки без стирки?

Не все кроссовки можно стирать. Не всегда есть время на их сушку. Быстро очистить серьезное загрязнение помогут такие варианты:

Белая зубная паста — с помощью старой зубной щетки зачистить место загрязнения кожаной обуви с небольшим применением воды;

Кондиционер для волос — втирать в загрязнение на ткани и нубуке губкой досуха, потом протереть чистой тряпкой;

Лимонный сок и пищевая сода — сначала окунуть в лимонный сок, потом в соду и почистить ей загрязнение;

Ластик — просто стереть грязь с кожаных и кожзамных кроссовок начисто;

Уксус — отличная замена средствам для замши, наносить кистью в одном направлении;

Изопропиловый спирт — хорошо очищает подошву.

Запахи хорошо удаляются простой стиркой стелек. Еще лучше засыпать кроссовки изнутри на ночь пищевой содой — все посторонние запахи исчезнут к утру.

Правильный регулярный уход не только приводит кроссовки в приличный вид, но и продляет им жизнь. Даже резина при регулярной очистке в среднем живет дополнительный сезон, не говоря уже о ткани или коже.

Для продления жизни кроссовок лучше заменить периодическую стирку в стиральной машинке ручной, а ручную — регулярной чисткой загрязнений.

К бою лету готовы? Как вы ухаживаете за своими кроссовками?

Какое отношение это имеет к Apple

Никакого.