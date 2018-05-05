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«Кризис среднего возраста?»: Тимур Батрутдинов принял участие в эротической зарисовке
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«Кризис среднего возраста?»: Тимур Батрутдинов принял участие в эротической зарисовке 

Eva.ru 34 минуты назад
Фото: Eva.ru
Известный холостяк Тимур Батрутдинов в последнее время удивляется своих поклонников различными провокациями. Озадаченные почитатели уверены, что шоумену просто необходимо найти подругу и успокоиться, ну а после обнародования эротической зарисовки, в которой Тимур принял непосредственное участие, фанаты и вовсе забили тревогу.
Резидент шоу «Comedy Club» и звезда канала ТНТ Тимур Батрутдинов приобрел определенную известность, приняв участие в проекте «Холостяк». С тех пор за личной жизнью шоумена следят внимательные глаза поклонниц, желающих увидеть своего кумира счастливым семьянином. Однако, к немалому разочарованию, Тимур до сих пор холост, и даже слухи о его бурном романе с Ольгой Бузовой не получил никакого подтверждения.
И все бы ничего, да в последнее время озабоченные поклонницы находят все новые подтверждения того, что одинокому мужчине срочно необходимы здоровые и крепкие отношения. Так, его эффектная фотосессия в постели привлекла внимание тем, что вместо девушки на кадрах Тимур нежно обнимал подушку. Теперь же юморист и вовсе поразил почитателей провокационным роликом, который снять может только истинный холостяк. «Небольшой творческо-эротический эксперимент. Я был в костюме, а прекрасные девушки были в лучшем из женских нарядов демонстрирующих всю красоту женского тела, т.е. обнажённые практически», — пояснил ситуацию Батрутдинов, прикладывая смонтированное видео, в котором он находится в отеле в компании практически обнаженных красоток. К слову, ролик получился настолько сексуально-вызывающим, что публиковать его кажется нецелесообразным с точки зрения моральных норм.
Впрочем, и верные почитатели Тимура также раскритиковали творческий порыв шоумена, отметив, что не видят ничего восхитительного в нескольких кадрах посреди обнаженных женщин. «Класс! В мире, где обнаженные тела девушек все доступнее и доступнее, так и хочется уйти домой к семье» «Сниматься в фотосессиях с голыми тетками и выкладывать на всеобщее обозрение, и зачем?» «Прикольного ничего, может, я уже консервативна, но видео неприятно» «Честно признаться, этой наготы, секса, эротики так много вокруг, что уже не впечатляет и даже не будоражит! И дело тут вовсе не в девушках, они прекрасны… Просто, хочется чего-то настоящего» «Кризис среднего возраста? Вы же взрослый мужчина, и в восторге от каких-то обнаженных девиц?» «Я сразу подумала, что это 5-тиминуточка из Холостяка. В итоге Тимур закрылся в туалете от невест» «Зачем это всё? Уж глаз замылился от наготы!»
Впрочем, многие поклонницы не скрывают свой положительный настрой и веру в то, что все это не более, чем мишура, призванная взбудоражить общественности, и не имеющая никакого отношения к самому Тимуру. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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