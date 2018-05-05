Она позвонила в полицию и заказала пиццу. От того, что случилось дальше, мурашки по коже…

Работа оператора службы спасения не из легких. Им нужно уметь быстро принимать правильные решения, так как от этого зависит чья-то жизнь. Особенно сложно бывает в тех ситуациях, когда человек не может толком объяснить причину своего звонка. Иногда это происходит из-за шока, а иногда…

«Я в тот вечер находилась на дежурстве. Звонит нам женщина и говорит:

— Алло, я беспокою вас с Варик-стрит, 115.

— Служба спасения 911. У вас что-то произошло?

— Я хочу заказать пиццу.

Я сразу же подумала, что это очередной «остроумный» розыгрыш, но по инструкции я должна была продолжить разговор следующими словами:

— Сожалею, мэм, но вы ошиблись номером. Вы звоните в службу спасения.

— Да, я знаю. Пожалуйста, со сладким перцем, грибами и сыром.

— … Прошу прощения, вы знаете, что набрали 911?

— Конечно! Сколько это будет стоить?

И тут я поняла! Это не шутка, случилось что-то серьезное!

— У вас чрезвычайная ситуация? — я решила получить подтверждение своей догадки.

— Да.

— И вы не можете говорить, поскольку с вами рядом кто-то находится?

— Да, все верно. Сколько ждать заказ?

— Патрульная машина находится в 5 минутах езды от вас. В доме есть огнестрельное оружие?

— Нет.

— Вы можете оставаться на связи еще некоторое время?

— Нет, это все, спасибо.

Когда патрульные прибыли по указанному адресу, они застали следующую картину: пьяный муж решил выплеснуть на жену свою злобу, жестоко избив ее… Это было уже не в первый раз, и женщина решила вызвать полицию, но не могла сделать это открыто. Поэтому она придумала этот трюк с заказом пиццы».

Вот так смекалка выручает в экстремальной ситуации! Возможно, совершенный звонок спас несчастной жизнь. Если вас тоже поразила эта история, поделитесь статьей с друзьями!