Она позвонила в полицию и заказала пиццу. От того, что случилось дальше, мурашки по коже… 

Работа оператора службы спасения не из легких. Им нужно уметь быстро принимать правильные решения, так как от этого зависит чья-то жизнь. Особенно сложно бывает в тех ситуациях, когда человек не может толком объяснить причину своего звонка. Иногда это происходит из-за шока, а иногда…
«Я в тот вечер находилась на дежурстве. Звонит нам женщина и говорит:
— Алло, я беспокою вас с Варик-стрит, 115.
— Служба спасения 911. У вас что-то произошло?
— Я хочу заказать пиццу.
Я сразу же подумала, что это очередной «остроумный» розыгрыш, но по инструкции я должна была продолжить разговор следующими словами:
— Сожалею, мэм, но вы ошиблись номером. Вы звоните в службу спасения.
— Да, я знаю. Пожалуйста, со сладким перцем, грибами и сыром.
— … Прошу прощения, вы знаете, что набрали 911?
— Конечно! Сколько это будет стоить?
И тут я поняла! Это не шутка, случилось что-то серьезное!
— У вас чрезвычайная ситуация? — я решила получить подтверждение своей догадки.
— Да.
— И вы не можете говорить, поскольку с вами рядом кто-то находится?
— Да, все верно. Сколько ждать заказ?
— Патрульная машина находится в 5 минутах езды от вас. В доме есть огнестрельное оружие?
— Нет.
— Вы можете оставаться на связи еще некоторое время?
— Нет, это все, спасибо.
Когда патрульные прибыли по указанному адресу, они застали следующую картину: пьяный муж решил выплеснуть на жену свою злобу, жестоко избив ее… Это было уже не в первый раз, и женщина решила вызвать полицию, но не могла сделать это открыто. Поэтому она придумала этот трюк с заказом пиццы».
Вот так смекалка выручает в экстремальной ситуации! Возможно, совершенный звонок спас несчастной жизнь. Если вас тоже поразила эта история, поделитесь статьей с друзьями!