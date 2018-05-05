Он предложил африканским детям поиграть в игру, но они его сильно удивили

Однажды один антрополог предложил малышам из африканского племени поиграть в игру. Он поставил около дерева корзину с фруктами и объяснил правила. Суть игры заключалась в том, что нужно было первым добежать до дерева. Победителю достанется корзина со всеми сладкими вкусными фруктами, которые к ней лежат.

Когда мужчина дал знак «марш», детки взялись за руки и побежали все вместе, а затем вместе обступили корзину и начали делить между собой фрукты. Удивленный антрополог спросил у ребят, почему они побежали вместе. Неужели никому не хотелось выиграть, стать победителем, посоревноваться с другими и получить все фрукты? На что детки ответили: «Обонато».

Этот случай заставляет задуматься: разве возможно быть счастливым, когда вокруг все грустные? Разве можно радоваться победе в одиночку? Считается ли такая победа настоящим выигрышем, или за ней скрывается духовный проигрыш? Что вообще значит быть счастливым? И по каким правилам должен жить человек?

На эти вопросы каждый отвечает сам… Ах да! Чуть не забыла! Слово «обонато» на языке этого племени означает: «я существую, потому что мы существуем».