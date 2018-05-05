Светлана Безродная: «Корней Чуковский учил меня есть»

Героиней очередного выпуска авторской программы Киры Прошутинской «Жена. История любви» станет Народная артистка России, скрипачка, дирижер, создатель академического «Вивальди-оркестра» (единственного в России, в котором играют только женщины), супруга журналиста-международника Ростислава Черного, мама пианиста Сергея Безродного , мастер спорта по спортивной гимнастике — Светлана Безродная. Зрители канала « ТВ Центр » увидят эту беседу в пятницу, 11 мая, в 22:30.

Светлана Безродная — женщина удивительной судьбы. Она родилась в санатории «Барвиха», в семье личного врача Иосифа Сталина и всего партийного руководства Бориса Соломоновича Левина и певицы Ирины Михайловны Шепшелевич-Лобовской. А именем ее деда даже названа улица в Харькове. Один из ее друзей — Александр Ширвиндт — охарактеризовал Светлану Борисовну так:

— Она абсолютно земная. Но трепетная и любит друзей. Замечательная, хлебосольная хозяйка. Она знает персональный вкус друзей.

Кстати, и по сей день, по словам героини программы, друзей у нее больше, чем подруг. Вот как она рассказала об этом Кире Прошутинской:

— Так случилось, что в школе у меня не было ни одной подруги. Только друзья. Все детство я провела в наглухо закрытой для обычных людей территории. Там были только дети истопника, и мне было с ними хорошо.

Зато в их доме бывали все, кто отдыхал в санатории. Поэтому она росла на руках у Чуковского , Качалова… Однажды Корней Иванович решил помочь маме Светланы справиться с проблемой кормежки дочки (девочка очень плохо ела):

— Кумир всех детей говорил маме: «Ирина Михайловна, давайте я научу дочку есть!». И начинал читать, например, «Мойдодыр». Я слушала, открыв рот. Но как только он подносил ложку, я тут же рот закрывала.

К 13 годам перед Светланой встал сложный выбор: музыка или спорт. Ей очень нравилась художественная гимнастика, причем самыми любимыми снарядами были бревно и кольца. Однажды за совсем немузыкальным занятием ее застал преподаватель и поставил условие родителям. Тем не менее, Светлана, прежде чем окончательно выбрать ноты, струны и смычок, умудрилась получить звание мастера спорта. Кто решил, чтобы она станет скрипачкой? Как она превратилась в дочь врага народа? Какую роль в освобождении папы Светланы из тюрьмы сыграли Хрущев и Маленков?