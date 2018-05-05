Финалистка конкурса «Мисс Земля» Виктория АФАНАСЬЕВА: «Своим примером я хотела встряхнуть костромичек!»

Женщина бальзаковского возраста

Мне 39 лет, я мама двоих детей. Когда мне было 20-25 лет, иногда снималась в рекламных роликах. В 2004 году приняла участие конкурсе «Fashion Кострома» и получила почетный титул «вице-мисс».

Модельным бизнесом я никогда не занималась профессионально — это было хобби. А потом я просто об этом забыла — начала работать психологом, вышла замуж и родила двоих детей. Очень редко снималась для рекламных акций.

Новичок в Инстаграме

В 2017 году я зарегистрировалась в Инстаграме. Как-то раз, листая ленту, увидела объявление о запуске конкурса красоты «Mrs&Ms Russia Earth 2018. Там предлагали принять участие женщинам в возрасте до 47 лет. Меня это очень удивило.

Мы с мужем сидели на кухне, пили кофе, я рассказала ему о конкурсе, посмеялись. А потом он сказал: „А что? Дерзай“. И я решилась.

Позвонила организаторам и спросила: „Правда, до 47 лет можно? Мне уже 39 лет, и у меня двое детей“. На том конце провода ответили, что не то, что можно, а нужно участвовать.

Тогда я отправила заявку. Мне ответили, что ждать придется очень долго, потому что заявок много. Но уже через день позвонила организатор конкурса „Миссис Россия“ Надежда Лысенко. Она сказала, что я ей понравилась и моя заявка одобрена.

Птица

Во время подготовки к конкурсу у меня начался настоящий творческий подъем.

Я — творческий человек. Занимаюсь горными лыжами, учу японский, люблю рисовать, пишу стихи. В период подготовки к конкурсу меня, что называется, поперло. Творческие номера я придумала за 4 дня. Идеи приходили в голову даже ночью.

Я придумала себе образ птицы-феникса. У знакомых я взяла огромные белые крылья, надела красную юбку и корсет. Потом нарисовала картину и написала стихотворение для выступления.

Боялась упасть

Подготовиться к конкурсу мне очень помогла Марина Пудкова. Она научила меня держаться на сцене, правильно обращаться к жюри. Больше всего опасалась дефиле. Я боялась, что запутаюсь, упаду и всех опозорю. Но Марина научила меня правильно двигаться.

Я придумала трогательный номер: в белых крыльях читаю стихотворение под музыку Шопена и дорисовываю крылья на своей незаконченной картине.

Кто помочь не захотел

Я очень хотела представить наш город достойно. Я хотела доказать, что Кострома хотя и маленький город, но очень крутой. Поэтому искала спонсора, чтобы подарить подарки жюри и сделать достойную презентацию.

Я обратилась к чиновникам — они ответили, что не имеют права помогать в организации коммерческих конкурсов (участие в конкурсе стоило 50 тысяч рублей), обратилась к ювелирам, но и они, видимо, не посчитали это выгодным для себя. Тогда у меня на глаза навернулись слезы. Но я взяла себя в руки и все равно поехала.

Помидоры или корона

Многие девушки едут на такие конкурсы с полной уверенностью, что они — королевы. У меня такой уверенности не было. Я очень переживала. Я постоянно звонила друзьям и родственникам — они меня поддерживали. Огромную поддержку оказывал мой муж. Сначала я считала, что вообще зря туда еду и меня закидают помидорами, мелькала мысль: „Куда это я в таком возрасте?“

В общем, у меня было состояние маятника — либо корона, либо помидоры. Но поддержка близких меня вдохновила. Я по жизни — боец, дочь военного, поэтому не сдаюсь никогда.

Миссис Земля

Моя визитная карточка всем понравилась. Зрители плакали. Я вышла на сцену с шикарными крыльями и пронзительно прочитала стихотворение.

Получилось красиво. Я держалась молодцом и после номера сказала себе: „Я собой горжусь“.

Финал конкурса состоялся 29 апреля. Туда попали 19 миссис — замужние участницы и 9 мисс. Было 4 выхода — в обычных нарядах, в купальниках, в вечерних платьях, а потом — награждение.

Все участницы были уверены, что я войду в тройку финалисток. За меня болели зрители и даже спонсоры конкурса со своими семьями. Со мной фотографировались и выражали слова восхищения и благодарности.

В итоге я оказалась в пятерке финалисток конкурса „Mrs&Ms Russia Earth 2018“ и получила титул „Самая спортивная мама. Миссис бодифитнес — 2018“.

Для чего все это?

Подготовка к конкурсу — это огромное количество не только моральных и физических сил, но и материальных средств. Женщина должна быть ухоженной, ехать на конкурс — с красивой прической, маникюром, загаром и т.д. Поэтому предупреждаю будущих участниц, что это не дешево.

Для чего я поехала на конкурс? Я хотела показать женщинам, что и в 39 лет нужно следить за собой, можно выглядеть чудесно и подтянуто. Костромички почему-то депрессивны. Некоторых засасывает быт. Своим примером я хотела встряхнуть костромских женщин.

Записала Мария КУЛЕШОВА-РОГАНОВА.