Мой секретик выращивания рассады огурцов и кабачков

Поделюсь с вами своим секретом (или технологией) выращивания крепенькой рассады огурцов и кабачков. И тыквы. Правда, я выращиваю только декоративную.

Попытки сеять прямо в грунт успехом у меня не увенчались, уж не знаю почему. Тогда я попробовала выращивать рассаду в парничках — оказалось, это очень удобно делать и в городской квартире, и тем более на даче.

Уверена, большинству из вас эти «домашние» парнички хорошо знакомы. Покупаю для них соответствующие кассеты, которые использую как одноразовые.

Парнички на готове

Сегодня запланировала посеять семена огурцов, кабачков и декоративных тыковок.

Семена наготове

Сею по семечке в каждую ячейку, идентифицирую посадки.

Чем мне нравится этот метод?

Во-первых, посевы всегда под контролем с точки зрения необходимой температуры для проращивания — днем они на теплой веранде, на ночь переставляю в отапливаемую комнату.

Во-вторых, можно оперативно и, самое главное, вовремя отделить проростки, которым уже нечего делать в парничке, и переставить их в теплицу для дальнейшего развития уже без укрытия, а запоздалые семена пусть себе сидят-думают дальше.

В-третьих, и это самое главное -не травмируются корни растений при пересадке в грунт. Всем известно, что огурцы не любят эту процедуру, а при таком способе ячейка просто разрезается и огурчик переваливается на постоянное место жительства.

Вот что у меня сегодня получилось.

Огурцы «Бобрик» и «Зятек» от ГАВРИШ

Семена огурцов «Миллионер F1» и «Сибирская гирлянда F1» от Уральского дачника, кабачки «Кавили F1» от Агрофирмы «Поиск» и декоративные тыковки в ассортименте

Сейчас все они у меня на веранде, вечером переедут в теплую комнату. И таким образом дальше им будет обеспечиваться соответствующий температурный режим.

Вот и все — просто, аккуратно, под круглосуточным контролем, и никаких проблем с пересадкой в грунт.

А вот такая рассада была выращена на даче в прошлом году, несмотря на леденящий май.

Сезон 2017

Надеюсь на успех и в этом сезоне!