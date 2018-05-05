Огромная империя Елены Малышевой: клиники по всей стране и «команда мечты»

57-летняя Елена Малышева успевает все: сниматься и руководить в ежедневной программе, а также управлять сетью клиник. Как профессор и доктор наук Елена Малышева смогла добиться успеха в профессии и бизнесе рассказывает teleprogramma.pro. Пять шагов к успеху Елены Малышевой.

1. Работать Елену Малышеву (в девичестве Шабунину) родители приучили с детства. Да и вообще все качества, которые ей помогли стать успешной, были заложены в юности.

Папа главного теледоктора страны работал в те годы главврачом одного из районов в Кемерово, а мама заведовала инфекционным отделением. После 7-го класса Елена и ее брат (старше сестры на полчаса) отправились работать в местную больницу: дворником и санитаркой. Мама заставила и объяснила, что деньги тут ни при чем — на каникулах работают даже дети богачей. Школьница Лена Шабунина кормила ребятишек в детском отделении, подмывала их, успокаивала, мыла полы. Все, что зарабатывали брат с сестрой отдавали родителям. И так было каждые летние каникулы.

Родители с детства объяснили, что преград нет — нужно ставить цели и добиваться своего. А еще Лене с детства напоминали, что она красивая девочка. Папа часто говорил, что считает дочь красавицей, хотя сама Елена так не думала и называла себя «толстоватой честной пионеркой»

Окончила школу Елена Шабунина с золотой медалью. Хотела поступать на журфак — родители запретили, мама дала наставление — правильно овладеть нужной профессией: стать врачом. Так Елена поступила в Кемеровский медицинский институт на лечебный факультет. Окончила с красным дипломом.

https://www.instagram.com/p/BgQnUh8hPUN/?taken-by=malysheva.live

2. Правильный выбор мужчины, который будет рядом — второй шаг к успешной карьере. С Игорем Малышевым Елена Шабунина училась вместе в аспирантуре Академии медицинских наук в Москве. И на его предложение руки и сердца перспективная аспирантка ответила «да». «Красавец, умница и по-настоящему стоящий парень», — так отзывалась о женихе невеста, а ее родители души не чаяли в зяте.

«Теперь мой муж уже профессор с мировым именем. Молекулярный биолог и патофизиолог. Сначала мы с Игорем жили нелегально в общежитии Горного института и были абсолютно счастливы. Там же родили обоих детей, которых очень хотели…» — рассказывала Малышева. С мужем она не ошиблась — он оказался верным мужчиной, талантливым и перспективным ученым.

Свадьба Елены Малышевой. 1987 год. Фото: архив.

3. Свою карьеру Елена Малышева начинала в больнице. В декрете долго не сидела: через десять месяцев после родов старшего сына вышла терапевтом в стационар, но вскоре устроилась ассистентом кафедры внутренних болезней Второго мединститута.

А вот когда на свет появился второй сын Малышевых, Елена попала с ним в больницу. Заканчивалась перестройка, полки в магазинах были пустые, продукты продавали по талонам… Муж отправил Елену с детьми в Кемерово к родителям.

Это поездка изменила жизнь доктора. Сначала она устроилась работать в медицинский институт, но однажды заехала в гости к местным телевизионщикам — встретиться с давним приятелем. Разговорились, обсудили новости, перешли к новостям ТВ, и как обычный зритель Малышева поинтересовалась: «Почему на экране одни забастовки? Почему нет позитивных передач….» Предложила показать что-то полезное про медиков (в те времена бастовали не только шахтеры, но и врачи…). В ответ услышала предложение самой сделать такую передачу, и неожиданно ответила согласием. Не знала с чего начинать, но за неделю подготовилась к прямому эфиру — пригласила местных светил медицины (Малышеву все знали — ее семья в Кемерово в среде врачей была уважаемой).

«Когда мы на программе про все поговорили, за минуту до финала я произнесла: «Вынуждена вас прервать, потому что до конца эфира осталась ровно одна минута!» И в этот момент мне стало понятно: я — небожитель», — вспоминала в интервью Малышева. Вот так без всякой специальной подготовки она провела эфир, а профессиональные телевизионщики были удивлены такой удачной премьерой и разглядели в молодом докторе потенциал будущей телезвезды. И с 1992 года на телеканале «Кузбасс» Елена Малышева стала вести программу «Рецепт», и хорошо по тем временам зарабатывать.

Вот что значит — не просто оказаться в нужное время в нужном месте, но и грамотно воспользоваться шансом, который дает судьба.

https://www.instagram.com/p/BeXsI4khxLT/?taken-by=malysheva.live

4. В те годы (как и сейчас) на ТВ могли попасть представители любых профессий. «Изумительное было время: все как-то очень легко находили себе на телевидении место», — подтверждала Елена Васильевна. Малышева с детьми вернулась к мужу в столицу, где с 1994 года стала автором и ведущей ежедневной программы «Врача вызывали?» (РТР). А в 1997 году на ОРТ возродили программу «Здоровье» — Елена Малышева стала руководителем, автором, ведущей программы. Все эти годы Малышева занималась не только телевидением — она в курсе всех инноваций в отечественной и мировой медицине. У нее более 50 научных публикаций в области медицины.

Помимо того, что Елена Васильевна отличный доктор, она еще и неравнодушный человек. Все в Останкино знают, что ей можно позвонить в любое время дня и ночи — поможет. «Недавно 20 лет исполнилось программе „Здоровье“ с Еленой Малышевой. Передача выходит столько лет, потому что есть доверие и уважение к доктору Малышевой, а его не купишь ни за какие деньги. Сегодня ночью я как раз звонила Лене, чтобы получить консультацию, в какую больницу лучше устроить маму моей подруги. Елена, дай бог ей здоровья, всегда помогает, отвечает на звонки в любое время дня и ночи, говорит, что давала клятву Гиппократа, поэтому по-другому не может!» — рассказывала в интервью нашему изданию Екатерина Стриженова

Авторитет Елены Малышевой велик и у коллег, и у телезрителей. Вот что она рассказывала в интервью нашему изданию о своей программе «Жить здорово!»: «Эмоционально окрашенная память всегда долговременная. Мы можем выйти и сказать: „Исследования, проведенные в Калифорнийском университете… В них участвовало 282 тысячи человек… Сейчас мы изложим материалы и методы обследования…“ Кто нас будет слушать? Мы снимаем программу о самых высоких достижениях медицины, но делаем ее смешной, легкой, веселой, народной… Сердечный аспирин получил новое показание: он признан препаратом, который на 70% снижает рак толстого кишечника. Мы могли закатить глаза к небу и прочесть лекцию на эту тему. Нет! Дмитрий Николаевич надел на себя огромную таблетку. Чтобы людям дать понять, что это аспирин в малой дозе, мы маленькую таблетку надели на ребеночка. И сказали: „Не перепутайте! Не вот этот большой дядька, а детская доза аспирина обладает таким действием“. Мы хотим быть понятными, ясными, интересными. За этим, во-первых, наша любовь к профессии, а во-вторых, любовь к людям…»

5. Получив доверие многомилионной аудитории, Елена Малышева открыла свое дело. Последние несколько лет Елена Малышева занималась продвижением своей системы питания «Диета Елены Малышевой». Сейчас экспресс-курс по снижению веса можно пройти на базе клиник Елены Васильевны (открылись в прошлом году). За 9 тысяч рублей в неделю предлагают наборы с готовой едой на каждый день, а также каждый день по полтора часа в клинике (физические нагрузки, водные процедуры, общение с врачом). Медицинский центр Елены Малышевой специализируется не только на снижении веса. Специализаций множество, работают известные врачи, цены — не маленькие. Клиники по франшизе открылись во многих городах страны.