Уберите это немедленно! 10 подарков, которые принесут вам неудачи

Часы Согласно приметам, дарить часы — к скорой разлуке с человеком, которому вы их преподнесли. Вы даже сами не заметите, как начнете отдаляться друг от друга. Вроде бы все шло хорошо, но тут вы перестаете общаться и вообще пропадаете из поля зрения друг друга. А вот китайцы, кстати, утверждают, что часы словно отсчитывают время, отведенное тому, кому вы их дарите. Поэтому жители этой страны уж точно не обрадуются подобному презенту. Книги И хотя многие утверждают, что именно книга — лучший подарок, поверьте, что это совсем не так. Точнее, такой презент подходит далеко не всем. Так, например, ни в коем случае нельзя дарить печатную продукцию (даже ту же «Камасутру») супругам, иначе это может привести к изменам и скандалам в семье. Посуда Кухонная утварь символизирует домашний очаг и благополучие, поэтому она должна быть целой и чистой. Если вдруг вы решили преподнести, скажем, молодоженам, набор ультрамодной посуды, тогда положите в него аккуратно несколько монеток. Иначе вы ненароком накликаете на эту семью горе и безденежье. Колющие предметы Ножи, ножницы, сабли и другое холодное оружие тоже рекомендуется исключить из списка того, что можно преподнести в качестве подарка. Считается, что колющие предметы несут в себе большой поток отрицательной энергии и способны обречь на несчастья не только того, кому вы их подарили, но и всех обитателей дома. И если вы не хотите потом выслушивать, что у человека вдруг все пошло наперекосяк, тогда придумайте ему более интересный и безопасный вариант подарка. Зеркало Наши предки с опаской относились к зеркалам и считали их чем-то мистическим. Они верили, что этот предмет способен хранить не только хорошую энергетику, но и плохую, а также может передавать ее другим людям. Поэтому чтобы ненароком не забрать себе чужие страдания и неудачи, лучше не принимайте в дар зеркало и старайтесь не смотреться в чужое. Кошелек (или портмоне) Что касается кошелька или портмоне, то его не рекомендуется дарить или принимать в подарок. Иначе вы рискуете потерять финансовое благополучие и на некоторое время остаться без источников дохода. Но если вы все равно решили дарить именно этот аксессуар, тогда положите в него неразменную монетку (китайская монета на удачу тоже подойдет для этих целей), которая нейтрализует действие негативной энергии и станет своеобразным магнитом для денег. Деньги Не зря у некоторых народов дарить деньги считается дурным тоном. Согласно многим приметам, преподнося такой щедрый дар, вы словно передаете другому человеку все свое благополучие и удачу. Поэтому не удивляйтесь, если в скором времени ваши деньги начнут словно утекать сквозь пальцы, а тот, кого вы облагодетельствовали, вдруг начнет стремительно богатеть. Лучше не искушать судьбу и более вдумчиво подходить к выбору презентов. Украшения с жемчугом Удивительно, но в список нежелательных презентов попал и роскошный жемчуг. Считается, что эта драгоценность символизирует слезы безутешных вдов, а значит может принести с собой тяжелые испытания, потери, смерть близких людей и другие неприятности. Поэтому и рекомендуется украшения с жемчугом приобретать самостоятельно, а не принимать в качестве подарка от кого бы то ни было. Платок В самом платке, если, конечно, он не носовой, нет ничего плохого. А вот тот, что предназначен для утирания слез, следует исключить из списка возможных подарков. Все дело в том, что эта вещь символизирует потери и неприятности, поэтому считается, что как только вы преподносите ее человеку, вы словно передаете ему все горести и невзгоды, какие только у вас были. Шейных или головных моделей это не касается, они вполне уместны и актуальны. Лекарства или медицинские приборы Казалось бы, кому придет в голову преподносить в качестве подарка лекарства или другие предметы, связанные с медициной? Однако были и такие прецеденты. Согласно приметам, такие вещи не только будут напоминать человеку о его болезненном состоянии, но и могут невольно спровоцировать ухудшение самочувствия и привлечь новый тяжелый недуг. Поэтому если вы желаете здоровья человеку, ни в коем случае не преподносите ему медицинские препараты. Фото: Shutterstock