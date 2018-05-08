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«Исчезающая» Луна: российский космонавт снял лунный закат на видео
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«Исчезающая» Луна: российский космонавт снял лунный закат на видео 

Sputnik Грузия 39 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео лунного заката. Смотрите на видео кадры записи, которая была сделана на борту МКС  На кадрах видно, как Луна медленно приближается к горизонту Земли. «Сейчас еще чуть-чуть и до атмосферы дойдет», — комментирует происходящее Артемьев, сообщает РИА Новости.
Естественный спутник медленно «исчезает» в голубоватой газовой оболочке Земли, не доходя до кромки планеты.
Сейчас на МКС находятся россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, представители США Скотт Тингл, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а также японец Норисигэ Канаи.
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