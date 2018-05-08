«Исчезающая» Луна: российский космонавт снял лунный закат на видео 

Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео лунного заката. Смотрите на видео кадры записи, которая была сделана на борту МКС На кадрах видно, как Луна медленно приближается к горизонту Земли. «Сейчас еще чуть-чуть и до атмосферы дойдет», — комментирует происходящее Артемьев, сообщает РИА Новости.
Естественный спутник медленно «исчезает» в голубоватой газовой оболочке Земли, не доходя до кромки планеты.
Сейчас на МКС находятся россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, представители США Скотт Тингл, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а также японец Норисигэ Канаи.