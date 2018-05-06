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Лунный посевной календарь на 6 мая 2018 года
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Лунный посевной календарь на 6 мая 2018 года 

7dach.ru 27 минут назад
Фото: 7dach.ru
21 лунный день, убывающая Луна в Водолее (с 18:50).
Знак Водолея
Продолжается благоприятный период для подготовки семян к посеву (способов обработки много, в том числе с помощью гуминовых кислот), посевов зелени и корнеплодных овощей, лекарственных растений и цветов, газонных трав и цветочных смесей. Хороший день для посева пряных трав: на разноуровневом участке можно сделать для них красивую грядку, а если места вдоволь — создать сад пряно-ароматических культур.
Отличная пора для высадки рассады (обязательное условие — ЗКС) земляники (еще есть время присмотреть подходящий сорт, в том числе ремонтантный), овощей и цветов, саженцев деревьев и кустарников.
Один из лучших дней для посадки картофеля: в помощь огороднику — обзор традиционных и необычных способов посадки, советы по посадке по-новому. Если хотите провести эксперимент с посадкой мелких клубней, возможно, вам пригодится мнение опытных дачников по этому вопросу.
Подходящий момент для сооружения парника: практичные простые идеи (в том числе из подручных материалов) помогут быстро обзавестись полезным сооружением. Сделать своими руками теплицу сложнее, но тоже реально. Если нет средств на приобретение большой теплицы — не огорчайтесь! Даже при небольшой площади сооружения возможно выращивание нескольких видов овощей, а при желании — даже арбузов!
Если уже высадили рассаду в открытый грунт или теплицы, будьте готовы защитить растения от заморозков: вспомните оптимальные температуры для выращивания различных культур, приготовьте укрывной материал. Возможно, вам пригодятся советы по дымлению или использованию свечей для защиты растений от мороза.
Отложите любые работы, связанные с корневой системой культур. Вечером (после 18:50) не рекомендованы поливы и подкормки.
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