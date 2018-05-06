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Аллергия как будильник. Что мешает спать весной
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Аллергия как будильник. Что мешает спать весной 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru выяснил, где именно в доме любят селиться пылевые клещи и чем они опасны для человека.
Они есть везде. Их никто не видит, но они всегда рядом — независимо от того, насколько вы аккуратны, как чисто в вашем доме. Когда их слишком много, это становится риском появления аллергии у людей, которые даже не подозревают об их сущест­вовании. Кто они? П­ылевые клещи.
Кто они?
Пылевой клещ — представитель класса паукообразных, микроскопическое существо, незаметное человеческому глазу. Размер одного клеща — меньше 0,5 мм. Таковые целыми колониями обитают в домах, рождаются, едят и умирают, становясь частью домашней пыли. Вообще-то вокруг нас живет множество видов клещей — больше 100 видов, но три из них опасны в плане аллергии — это Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae и Euroglyphus maynei.
Где они живут?
Везде: в коврах и обивке мебели, под плинтусами и в щелях, в кровати — именно поэтому их еще называют постельными. Клещей интересуют частички кожи человека, которыми они кормятся, так что любые места, где слущенный эпидермис оседает, становится средой их обитания. Особенно когда эти места — теплые и влажные, как постель.
Чем они опасны?
По большому счету ничем, если человек здоров и не обладает предрасположенностью к аллергическим реакциям и астме. Клещи не кусаются и не вызывают зуда, их присутствие никак не ощущается. Однако в ходе жизни они выделяют пищеварительные ферменты, которые содержат особый белок. Он, этот белок, — довольно сильный аллерген. Считается, что 70 процентов астматиков реагируют на него. Именно продукты жизнедеятельности пылевых клещей — причина №1 аллергии на домашнюю пыль.
Важно!
У людей с аллергией на пылевых клещей приступ может начаться не только дома, но и, например, в театре, где в зале установлены мягкие кресла. Или в поезде, в самолете, в гостинице. Некоторые из них из-за этого возят свою подушку и постельное белье.
Кстати
Интересно, что весеннее обострение аллергии, которое обычно списывают на цветение растений, по мнению врачей, вовсе не всегда связано с пыльцой. В некоторых случаях — с пылевыми клещами. Казалось бы, если они всегда с нами, при чем тут весна? А при том, что в это время в квартирах отключают отопление и влажность, которая была ниже из-за работающих батарей, растет. И вместе с ней — активность и численность пылевых клещей. И — частота аллергических реакций.
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