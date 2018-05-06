5 простых поделок к 9 Мая в детский сад и школу

Перед 9 Мая дети часто получают от учителей и воспитателей задание: подготовить историю о дедушке (бабушке)-герое и смастерить поделку по мотивам праздника. И если с первым пунктом проблем обычно не возникает (к сожалению, у нас в стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулись страшные события Великой Отечественной войны), то на втором пункте фантазия срабатывает не у всех.

Поэтому мы собрали идеи для действительно простых поделок из подручных материалов, которые не превратят задание на дом в повинность для всей семьи.

Самолет из прищепки

С этой поделкой справится даже трехлетний ребенок, а уйдет на нее максимум 30-40 минут.

Вам понадобится:

деревянная прищепка,

2-3 деревянные палочки от мороженого (можно заменить медицинским шпателем),

краски (гуашь или акриловые),

клеенка,

сильный клей,

двухсторонний скотч (необязательно),

кусочек пенопласта или поролона.

Как сделать:

Покрасьте все детали краской. Отложите в сторону до тех пор, пока они не высохнут.

Приклейте крылья и хвост самолета так, как показано на картинке.

В конце приклейте с помощью двухстороннего скотча или клея руль хвоста (маленькую пимпочку из пенопласта или поролона).

Поделка готова!

Голубь надежды

Самостоятельно смастерить такого же голубя, как на картинке, сможет ребенок 7-9 лет. Дошкольникам без помощи взрослого не обойтись.

Вам понадобится:

2 листа плотной бумаги или картона,

простой карандаш,

ножницы,

канцелярский нож,

клей ПВА.

Как сделать:

Начинайте поделку с туловища голубя. Возьмите лист картона, сложите его пополам и нарисуйте на одной половинке силуэт птицы так, чтобы линия сгиба картона совпадала с нижней частью туловища.

Затем возьмите ножницы и вырежьте тельце, не разрезая линии сгиба. У вас должно получиться две птицы, соединенные линией сгиба. Отложите тельце в сторону.

Возьмите второй лист картона, разрежьте его пополам. На каждой половинке нарисуйте по крылу на ножке (ножка нужна для того, чтобы скрепить крыло и тельце).

Вырежьте крылья и приклейте их к внутренней стороне туловища голубя.

С помощью клея аккуратно склейте две половинки туловища.

Ваш голубь надежды готов!

Боевой танк из губки

С этой поделкой справится даже двухлетний малыш. Не без помощи взрослого, конечно же.

Вам понадобится:

две губки для мытья посуды,

сильный клей,

трубочка от чупа-чупса или соломинка,

лист черного картона,

лист красного картона,

двухсторонний скотч,

ножницы,

черная изолента.

Как сделать:

Разрезать одну из губок пополам. Одну из частей отложить в сторону. Вторую наклеить на большую губку так, чтобы получился корпус танка.

Возьмите палочку от чупа-чупса и наклейте на один из ее концов кусочек черной изоленты. Пушка готова. Затем проделайте этой палочкой в верхней части танка отверстие. Затем выньте палочку, намажьте на нее клей и вставьте обратно в отверстие.

Вырежьте из черного картона кружки и наклейте их на двухсторонний скотч так, как показано на рисунке.

Танк готов!

Макет Вечного огня

Поделка для детей 8-12 лет.

Вам понадобится:

цветная бумага оранжевого цвета,

цветной картон зеленого, оранжевого и серебряного цветов,

черный маркер,

красная салфетка,

нитка,

проволока 15 см,

зеленая тейп-лента (необязательно),

степлер,

линейка.

Как сделать:

Сложите салфетку гармошкой. Перевяжите гармошку ниткой посередине. Затем начните расправлять листики бумаги таким образом, чтобы получились пушистые лепестки гвоздики.

С помощью тейп-ленты прикрепите бутон к стеблю. Отложите цветок в сторону.

Возьмите лист оранжевой бумаги и вырежьте из него ленточку. Используйте черный маркер для того, чтобы сделать полоски.

Наклейте на лист зеленого картона ленточку, поверх закрепите гвоздику степлером. Отложите заготовку в сторону.

Начертите на листе серебряной бумаги большую звезду (диаметр приблизительно 15 см). Вырежьте звезду.

Прочертите карандашом на звезде линии, по которым вы сделаете загибы. Загибы стоит делать то внутрь, то наружу — так, как показано на фото. Отрежьте у звезды часть макушки.

Затем приклейте звезду к картонке.

Вырежьте из оранжевого картона сполохи огня, вставьте их в отверстие звезды.

Макет Вечного огня готов!

Праздничная открытка

Такую открытку самостоятельно может сделать ребенок 5-7 лет, детям помладше потребуется помощь взрослых.

Вам понадобится:

лист цветного картона,

оранжевая цветная бумага,

черный фломастер,

зеленая цветная бумага,

клей,

красные и оранжевые салфетки,

несколько крепких нитей.

Как сделать:

Согните лист цветного картона пополам. Это будет основа для открытки.

Вырежьте из оранжевого картона ленточку, сделайте на ней маркером черные полосы.

Вырежьте из зеленой бумаги стебли и листики гвоздик.

Приклейте стебли, листики и ленточку к открытке так, как показано на картинке.

Возьмите салфетку и аккуратно сложите ее гармошкой. Перевяжите эту гармошку ниткой посередине. Затем аккуратно начните выворачивать на себя тонкие слои салфетки так, чтобы получились бутоны гвоздик.

Когда все бутоны будут готовы, приклейте их на открытку.

С наступающим праздником Великой Победы!

Фото: Shutterstock.com, maam.ru, adalin.mospsy.ru, daynotes.ru, karamellka.ru