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Экс-участница «Холостяка» расскажет о жизни после шоу
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Экс-участница «Холостяка» расскажет о жизни после шоу 

WDay.ru 38 минут назад
Фото: WDay.ru
Ольга Ломакина поделится последними событиями и секретами из первых уст.
Оказывается, отношения с Егором Кридом у девушки начались немного раньше шоу. Правда, ограничились они лишь совместными съемками в рекламе, но певец назвал модель одной из тех, кого невозможно забыть.
А Ольга, на самом деле, личность неординарная. С детства девочка отличалась артистизмом и харизмой, но и «земной жизни» не забывала. Кроме творческих достижений в копилке Ломакиной титул призера всероссийской олимпиады по информатике и диплом факультета «Экономики строительного бизнеса и управления собственностью». Кроме того девушка активно интересуется литературой, о чем не раз доказывала в своем аккаунте в Инстаграм.
Мои мысли… Прощайте! #стихи #superстихи #холостяк6
Публикация от Olga Lomakina (@olgalomakinaa)
6 Май 2018 в 11:15 PDT  Однако такая многогранность не помогла Ольге дойти до конца в одном из самых романтичных шоу на телевидении. И покинула она проект даже не по решению Егора Крида. Девушка ушла сама, сказав холостяку, что дальнейшее ее участие может закончиться нервным срывом. Рэпер такому решению не обрадовался, но удерживать участницу не стал.
И если на любовном фронте пришлось взять паузу, то карьерные позиции девушка не планирует сдавать. Совсем недавно она попала в число финалисток конкурса красоты «Мисс Россия-2018». А еще больше новостей Ольга расскажет завтра в нашем Instagram @wday_ru в качестве приглашенного звездного редактора.
Егор Крид отказался от отношений с участницей другого сезона «Холостяка»
Егор Крид схватился за пистолет после ссоры с девушкой
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