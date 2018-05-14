Испорченное скандалом свидание и знакомство с большой любовью Крида: что еще случилось в новом выпуске шоу «Холостяк»

До финала самого романтичного шоу страны остаются считанные недели. В преддверии финала Егор Крид решил еще раз проверить претенденток на его сердце. Холостяк отвез участниц в свой родной город Пензу. Там он познакомил их со своим классным руководителем и завучем. После небольшой беседы, последние высказали свое мнение о девушках. Классный руководитель посоветовал Егору присмотреться к Гале, но в то же время не слушать ничьих советов, а только свое сердце. Позже Крид вместе с двумя участницами прогулялся по родному городу.

Также в этой серии Егор познакомил участниц со своей большой любовью Викторией. Девушка также пообщалась с претендентками и о каждой составила свое мнение, которым поделилась с Егором. Виктория обратила внимание Крида на Дашу. Позже все вместе сидели за столом, как вдруг Аида решила обвинить Егора в том, что он мало уделяет ей внимания. В итоге претензия переросла в скандал, после которого стало очевидно, кто покинет церемонию роз.

На церемонии роз четырех девушек ждал сюрприз: вместе с девушками стояли манекены с табличками-именами бывших участниц. Как и ожидалось, розу не получила Аида. Девушка признала, что она ужасно повела себя и пожелала Егору на прощение счастья.

А кого из девушек ты видишь рядом с Егором?

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Фото:Instagram