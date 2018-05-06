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В Беларуси сделали ставку на органические продукты
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В Беларуси сделали ставку на органические продукты 

Мир24 25 минут назад
В Беларуси делают ставку на органику. В местных хозяйствах развивают органическое земледелие, а животных содержат в особых условиях, передает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.
Строгие правила гигиены и регулярные визиты ветеринаров — так на ферме заботятся о физическом состоянии подопечных. Работники уверены, что довольная коза даст вкусное и полезное молоко.
К корму особое внимание. Фермеры сами делают заготовки. Все только натуральное — и никаких антибиотиков.
«Сочные корма у нас. Вот такая «зеленочка» выращивается — чисто зерно и вода. Проращивается в течение семи дней. И козам хорошо», — говорит оператор животноводства Юлия Цвикалова.
Эти фермы уже имеют «зеленый» европейский сертификат. Это значит, что любой продукт, выращенный здесь, имеет статус экологичного. Следующий шаг — получить спецсертификат на животных.
«Животное должно быть счастливо. То есть это более строгие нормы по площади содержания, обязательно выгул, нельзя применять искусственное осеменение и еще ряд ограничений. Стандарт достаточно емкий», — говорит глава фермерского хозяйства Дмитрий Крылов.
Творог, йогурт, сыр на собственном производстве готовят без вкусовых добавок и заменителей. Спрос на экопродукцию высокий. 40% идет на экспорт.
«На данный момент мы поставляем свою продукцию — сыры — в Россию. В дальнейшем рынок хотим расширять, может, будут другие заинтересованные. Но всем, кто приезжает из других стран и пробует нашу продукцию, она очень нравится», — говорит инженер-технолог предприятия по производству продуктов из козьего молока Владислава Ивонина.
Сейчас в хозяйстве 900 коз. Ферму планируют расширять, чтобы условия содержания животных были лучше.
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