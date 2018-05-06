Рианна снялась для глянца и рассказала о романе с миллиардером

Популярная американская певица Рианна приняла участие в очередной фотосессии для журнала и рассказала немного о личной жизни, которую старается не афишировать. Она также поделилась рассуждениями о своей фигуре, которая в последнее время стала объектом нападок со стороны общественности.

30-летняя исполнительница Рианна снялась для первого летнего выпуска Vogue этого года. Она украсила обложку глянца и поделилась информацией о своей жизни, которая интересует многочисленных поклонников. Барбадосская красавица продемонстрировала тело в открытом наряде из сетки. Роскошные формы Рианны мало кого оставили равнодушными. Особенно артистка понравилась фанатам в серебристом платье с глубоким декольте, в котором хорошо видны ее татуировки. Знаменитость не особо тревожат лишние килограммы, она старается с юмором относиться к тому, что иногда поправляется, так как не считает это большой проблемой.

В интервью звезда впервые рассказала и о романе с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Влюбленных неоднократно видели вместе, но пока они не давали официальных комментариев о своих отношениях. По словам Рианны, она больше не чувствует себя виноватой, когда тратит время на личную жизнь, хотя раньше считала, что должна концентрироваться исключительно на работе. Она подчеркнула, что избранник мотивирует и вдохновляет ее. Не могла знаменитость не вспомнить и о своем двоюродном брате, который погиб в конце прошлого года — его застрелили на Барбадосе. Рианна отметила, что накануне смерти родственника она обняла его, а после трагедии решила всегда обнимать близких при прощании, так как никто не знает, увидит ли любимых вновь.

Внешность и слова селебрити обсуждают многочисленные пользователи сети: «Красотка, такая харизматичная!» «Я в восторге от нее! Поправилась, конечно, но ее сложно испортить». «Какая молодец! Я так и думала, что она с тем богачом встречается!» «Жаль ее родственника, молодой был…» «Какая упитанная стала! Но красивая, как и раньше!» Недавно Рианна, которую в свое время избил ее бывший бойфренд Дрейк, возмутилась рекламой Snapchat, так как в интернет-приложении высмеяли жертв насилия.

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