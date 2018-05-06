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Владимир Пирожков: «Если мы не будем работать над созданием нового мира, он создаст себя сам»
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Владимир Пирожков: «Если мы не будем работать над созданием нового мира, он создаст себя сам» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Один из самых известных российских дизайнеров сумел устроить информационную провокацию и заставил гостей активно включиться в происходящее. Можно было подумать, что когда он определял тренды будущего, то шел вольный пересказ новой версии фильма «Бегущий по лезвию». Но аудитории были представлены логичные суждения, которые доказывали, что будущее намного ближе, чем все мы думаем.
Сам Владимир Пирожков уехал из России в конце 80-х. Активно сотрудничал с различными автомобильными компаниями, в том числе с Citroen и с Toyota. В 2007 году, по приглашению Германа Грефа, он вернулся на Родину, и стал максимально использовать свой талант для развития отечественного промышленного дизайна. Сейчас он возглавляет инженерный центр прототипирования высокой сложности на базе НИТУ МИСис. Заведует проектами связанными с космической и военной отраслью, медициной.
На своей лекции в Самаре «Дизайн будущего. Тренды» он пытался донести до аудитории, что самое главное для дизайнера — поставить цель, и, что цель должна учитывать современную конкурентную среду. Он прямо сказал, что те, кто сумеет «оседлать» искусственный интеллект — те и будут править миром.
"Именно инновации отличают лидера от догоняющего, — говорит Пирожков. — В проекты мне всегда нужны креативные инженеры-мечтатели".
Среди трендов над которым необходимо думать уже современным дизайнерам: промышленный интернет вещей, передвижение в пространстве и его контроль, биометрические роботы, интерактивный аватар, интерактивная виртуальная реальность, it-генетика, трансгуманизм, пикселизация, умные материалы, интуитивное взаимодействие, кибер-организмы, искусственный интеллект.
Владимир Пирожков обозначил тот уровень инновационной разработки, который сейчас необходим, на примере швейной машинки. Новые, навороченные швейные машинки — не большой шаг от старенького «Зингера», но шаг от простого наперстка. Следующим инновационным скачком можно считать только 3D-принтер.
На вопросы из зала, что может сделать человека конкурентноспособным перед высокой мощностью искусственного интеллекта, Владимир Пирожков ответил — «эмоциональный капитал».
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Женский форум
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