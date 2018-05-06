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Блогер сообщила о связях с 10 тысячами мужчин и прославилась
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Блогер сообщила о связях с 10 тысячами мужчин и прославилась 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Блогер Хлое Лукас (Chloe Lucas) опубликовала в Twitter переписку с парнем, который не смог понять ее шутку. Неадекватная реакция собеседника помогла девушке стать популярной в сети.
Лукас поделилась с подписчиками диалогом с молодым человеком, с которым она познакомилась через приложение Tinder. Скриншот переписки она сопроводила ироничным комментарием «Как я флиртую».
Пытаясь завязать разговор, парень уточнил, как лучше называть девушку — Хлое или Хло (видимо, именно так она представлялась на площадке сервиса знакомств). Лукас пошутила, сообщив, что друзья называют ее герцогом Йоркским. Встретив непонимание, она уточнила: «Потому что у меня было 10 тысяч мужчин». Собеседник воспринял выражение буквально и, назвав девушку шлюхой, прекратил общение.
Публикация со скрином переписки быстро стала вирусной и набрала почти 120 тысяч лайков. Большинство подписчиков от души посмеялись над шуткой Лукас и пожелали повторить ее при удобном случае. Некоторые выразили мнение, что девушка слишком хороша для такого неостроумного парня.
Незамысловатая английская песня о старом герцоге Йоркском — одна из наиболее известных детских распевок: она повествует о том, что аристократ, у которого было 10 тысяч мужчин-воинов, заставлял свою армию подниматься на холм и спускаться обратно.
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Женский форум
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