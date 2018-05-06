Миллиардер Илон Маск встречается с копией Эмбер Херд, разбившей ему сердце

Похоже, Илону Маску наконец удалось забыть экс-возлюбленную голливудскую актрису Эмбер Херд. Правда, новая подружка миллиордера очень похожа на Эмбер. О том, что Маск увлекся не менее дерзкой и амбициозной блондинкой Тайлер Хейни, сообщает Page Six.

Тайлер является основателем и исполнительным директором бренда одежды для активного отдыха Outdoor Voices. Хейни сама любит активный отдых и занятия спортом, Она регулярно демонстрирует в Instagram идеальный пресс, тренировки и новые модели спортивной одежды собственной марки. Правда, официально Илон Маск пока не подтвердил информацию о новом романе.

Напомним, что с Эмбер Херд миллиардер расстался летом прошлого года после непродолжительного романа. Экс-возлюбленные до сих пор поддерживают дружеские отношения, однако в одном из недавних интервью Маск признался, что тяжело переживал разрыв, а также добавил, что не люит быть одиноким.

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Фото:Instagram