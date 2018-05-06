Катя Лель рассказала о жестоком продюсере, едва не убившем ее карьеру 

Очередной гостьей шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» стала певица Катя Лель. Впервые за долгий срок она нашла в себе силы откровенно поговорить на болезненную для себя тему. Продюсер Александр Волков, с которым Катя работала над первыми своими хитами, ожидал от певицы более близкого общения, чем творческое сотрудничество. Лель призналась, что никогда не любила Волкова, более того, мужчина был женат, а для Кати это было принципиальным моментом. «Я ему сразу сказала, что роль любовницы меня разрушит. Поэтому заявила, что согласна рожать ему детей, но только в законном браке. Он не смог уйти из семьи. А потом меня настигла популярность, и он начал ревновать. Считал, что теперь он мне не нужен, ведь у меня многомиллионная армия поклонников. После этого начались суды, он хотел в принципе запретить мне выступать, лишить всего», — поделилась Лель.
Четыре года ушло у певицы на тяжбы с Волковым. В конечном счете справедливость восторжествовала и Лель смогла продолжить свою карьеру. Она не сразу поверила, что Волков болен, полагая, что этой информацией продюсер мог пользоваться для манипуляций общественным и ее личным мнением. Тем не менее, убедившись в реальности недуга Александра, Катя все же нашла в себе силы простить давнего соратника и морально поддержать его незадолго до того, как он скончался, — пишет starhit.ru.