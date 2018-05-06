Ещё
Катя Лель рассказала про трудности в своей карьере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Катя Лель рассказала про трудности в своей карьере 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Катя Лель стала гостьей программы «Привет, Андрей!», она поделилась с Малаховым, как тяжело ей далась карьера. В начале творческого пути препятствием стал ее же продюсер Александр Волков. Мужчина был женат, но при этом рассчитывал на близость с Катей в благодарность за помощь.
«Я ему сразу сказала, что роль любовницы меня разрушит. Поэтому заявила, что согласна рожать ему детей, но только в законном браке», — поделилась Лель. — «Он не смог уйти из семьи. А потом меня настигла популярность, и он начал ревновать».
Мужчина пытался лишить Катю права на ее хиты, запретить выступать. Она состоялась, как артистка, только благодаря своему упорству и трудолюбию — суды длились долгих четыре года. Но и после этого многие концертные площадки и радиостанции остались недоступными для Лель. Коллеги по шоу-бизнесу просто боялись влиятельного Волкова. Некоторое перемирие между бывшими партнерами наступило лить тогда, когда стало известно, что продюсер серьезно болен. Он скончался в 2008 году.
WomanHit.ru: последние новости
Наталья Штурм открыла купальный сезон без купальника Хилькевич начала быстро набирать вес Гагарина в постели с Бадоевым
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: мы знаем, что с вами не так
Простой тест покажет, насколько вы умны18
Летучая показала «персик» в красном бикини32
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами30
Женщина-трансгендер встречалась с 2000 мужчинами26
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение