Катя Лель рассказала про трудности в своей карьере

Катя Лель стала гостьей программы «Привет, Андрей!», она поделилась с Малаховым, как тяжело ей далась карьера. В начале творческого пути препятствием стал ее же продюсер Александр Волков . Мужчина был женат, но при этом рассчитывал на близость с Катей в благодарность за помощь.

«Я ему сразу сказала, что роль любовницы меня разрушит. Поэтому заявила, что согласна рожать ему детей, но только в законном браке», — поделилась Лель. — «Он не смог уйти из семьи. А потом меня настигла популярность, и он начал ревновать».

Мужчина пытался лишить Катю права на ее хиты, запретить выступать. Она состоялась, как артистка, только благодаря своему упорству и трудолюбию — суды длились долгих четыре года. Но и после этого многие концертные площадки и радиостанции остались недоступными для Лель. Коллеги по шоу-бизнесу просто боялись влиятельного Волкова. Некоторое перемирие между бывшими партнерами наступило лить тогда, когда стало известно, что продюсер серьезно болен. Он скончался в 2008 году.