Егор Гилев: «Нужно развивать дизайнерские компетенции в регионах»

Эксперты уверены: проведение «Дизайн-выходных» благотворно скажется на работе самарских дизайнеров.

"Мероприятие изначально задумывалась как некая образовательная миссия. Дизайнеры-эксперты по велению души приезжают и делятся тем, что они знают. Мы не ждем от этого проекта какой-то материальной отдачи, просто работаем на повышение уровня дизайнерских проектов в стране", — поделился UX-директор компании Wrike Егор Гилев.

По мнению эксперта, во многих регионах практически отсутствуют дизайнерские компетенции. «Мы здесь для того, чтобы изменить эту ситуацию. Российский дизайн необходимо развивать и выводить на передовые позиции», — считает Гилев.