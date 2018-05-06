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Егор Гилев: «Нужно развивать дизайнерские компетенции в регионах»
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Егор Гилев: «Нужно развивать дизайнерские компетенции в регионах» 

Волга Ньюс 1 час назад
Эксперты уверены: проведение «Дизайн-выходных» благотворно скажется на работе самарских дизайнеров.
"Мероприятие изначально задумывалась как некая образовательная миссия. Дизайнеры-эксперты по велению души приезжают и делятся тем, что они знают. Мы не ждем от этого проекта какой-то материальной отдачи, просто работаем на повышение уровня дизайнерских проектов в стране", — поделился UX-директор компании Wrike Егор Гилев.
По мнению эксперта, во многих регионах практически отсутствуют дизайнерские компетенции. «Мы здесь для того, чтобы изменить эту ситуацию. Российский дизайн необходимо развивать и выводить на передовые позиции», — считает Гилев.
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Женский форум
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