Дисбат: мёртвый город

40-й отдельный дисциплинарный батальон (в/ч № 75141) просуществовал до осени 2011 года. Находился он на улице Малыгина за Хилокским рынком. А появился 40-й дисбат ещё в 1946 году как 25-й ОДБ. Сюда отправляли военнослужащих, совершивших серьёзные преступления. Расформировали дисбат в рамках военной реформы и через некоторое время после ЧП, когда здесь солдат расстрелял офицера. Сейчас это место так и называется — Дисбат. С большой буквы.

В первые годы 40-й дисбат был заброшенным военным городком из пары десятков строений, где оставалась мебель, сантехника и некоторые бытовые вещи. Со временем военные что-то вывезли, а как только убрали охрану, всё, что осталось, тут же разворовали.

Теперь здесь остались только разбитые здания с голыми стенами, которые привлекают внимание лишь сталкеров, руферов, бомжей да игроков в страйкбол. Последние регулярно приезжают сюда на нескольких машинах и пугают местных жителей непрекращающимися выстрелами.

Асфальтированный плац между корпусами (слева на фото — лазарет) за несколько лет покрылся бурьяном. А кое-где даже выросли многометровые деревья. Все здания здесь относительно новой постройки — 1970–90-х годов.

Одна из двух казарм для осуждённых. В центре — бетонный коридор для построения. Кровати стояли вдоль окон справа и слева на деревянном полу. Сам пол уже давно разобран.

На одной из стен в казарме сохранился фрагмент солдатского творчества: плакат с наклеенными вырезками из журналов. Здесь фотографии Шварценеггера, Сталлоне, Джеки Чана, а также изображения рельефных девушек и культуристов.

Судя по надписям на стенах, буквально перед самым появлением в Дисбате корреспондентов НГС здесь побывали гости из Хакасии — Калян и Игарян. Гостили они 19 апреля и, судя по надписям уже на другой стене, мирно употребляли алкогольные напитки.

Подвалы под зданиями в Дисбате довольно просторные и высокие. Тут, как вспоминают в интернете очевидцы, размещалось собственное производство, которым были заняты осуждённые. Правда, нет единой версии, что именно тут делали. Некоторые утверждают: что-то деревянное типа нард и чёток.

Есть на территории и какие-то подземные сооружения. Или бомбоубежище, но тогда оно достаточно неглубокое, или это было просто какое-то овощехранилище.

Найти на территории Дисбата хоть какую-то необычную вещь из прошлого этого объекта уже очень сложно: сплошной мусор из пластиковых бутылок да баночек из-под йогурта. Интересные экспонаты, как, например, этот небольшой деревянный ящик зелёного цвета, встречаются крайне редко.

Один из кирпичных корпусов, судя по всему, был спортивного предназначения. Это — огромный спортзал. Полностью разбитый, но с сохранившимся на стене девизом: «Воин, будь сильным!» и спортивными «фресками», написанными, вероятно, кем-то из осуждённых.

Подобные картины остались и в больничном корпусе. Видимо, раньше здесь было небольшое фойе. На одной стене пейзаж с берёзками, на противоположной — парусный корабль.

А это актовый и кинозал в корпусе, который был чем-то вроде клуба. Надпись «Демократия — это исполнение законов!» звучит несколько издевательски для того, что происходило на территории дисциплинарного батальона. Конечно, исполнение законов здесь было жесточайшим, но вот о демократии речь вряд ли шла. 40-й дисбат считался одним из самых страшных, где условия были хуже, чем в тюрьме. Правда, и ссылали сюда военнослужащих за очень серьёзные преступления: жестокие избиения сослуживцев, изнасилования, грабежи и т.д.

Декоративный камин в солдатском корпусе. Сооружен каким-то военнослужащим по прозвищу Кама. Два года назад очевидец на форуме, где обсуждали 40-й дисбат, написал: «Помню Каму (Камиль), фамилию называть не буду, он был смотрящим роты после Гриши».

Упирается территория Дисбата в полигон твёрдых бытовых отходов, где работают и живут люди. А над свалкой тучами носятся вороны, чайки и даже утки. Ограждение из колючей проволоки сохранилось только на этом участке.

Люди здесь живут и рядом с Дисбатом — буквально через бетонный забор. На улице Малыгина расположились несколько частных деревянных домов, одна двухэтажка и два трёхэтажных дома. Естественно, всё с видом на свалку и Дисбат.

С видом на свалку здесь даже административные и различные производственные корпуса, которые сдаются в аренду. Двухэтажное строение на фото расположилось непосредственно возле Клещихинского кладбища. В арке здания заметен мусорный полигон.

Местные жители не раз писали жалобы о своих проблемах, связанных как с заброшенным Дисбатом, так и с мусорным полигоном, который пахнет и регулярно горит. Как заметила одна из жительниц дома по улице Малыгина 25/1, из своих окон они видят не только свалку, но иногда чувствуют ещё и вонь от неё.

Помимо свалки местных жителей волнуют проблемы, которые известны любому горожанину. На фото детскую площадку с новой горкой ограждают металлическими столбиками. Говорят, недобросовестные водители паркуются прямо там, где играют дети.

Старшая по дому Лидия Терехова (на фото справа) рассказывает, как они неоднократно пытались выяснить у своего депутата, планируют ли их расселять. Депутат отмалчивался. Корреспондент НГС получил ответ на этот вопрос в мэрии: «Дома на улице Малыгина, 23, 25 и 25/1 не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции». А территория Дисбата является федеральной и к муниципалитету не относится, пояснили там же, в мэрии.

«Мы уж привыкли, конечно, здесь жить. Самое необходимое для жизни есть. Рынок, храм и кладбище… Как ни странно», — то ли всерьёз, а то ли с иронией заметила корреспонденту НГС на прощание Лидия Терехова.

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