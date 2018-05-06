10 советов, как не пропускать тренировки

В самом начале регулярных занятий любым видом спорта самое сложное — вписаться в необходимый график тренировок и не прогуливать их. Сперва кажется — подумаешь, пропущу одну, ничего страшного не случится. За одной вдруг оказываются вторая и третья — и в какой-то момент человек обнаруживает себя на любимом диване со вкусной шоколадкой за просмотром сериала, форма заброшена, дорога в зал позабыта.

И тогда возникает чувство вины за собственную слабохарактерность — и опять нужно начинать заставлять себя заниматься, чтобы привести тело и здоровье в порядок. Как избежать подобного сценария, мотивировать себя в достаточной мере и посещать фитнес-зал без пропусков тренировок? Делимся основными секретами — как подружиться со спортом и обзавестись еще одной полезной привычкой.

Найдите подходящую компанию

Пропустить очередную тренировку гораздо сложнее, если знать, что у входа дожидается друг или коллега в полной готовности — через «не хочу» придется заставить себя собрать сумку и выйти из дома. Заниматься в компании единомышленников всегда веселее, чем в одиночестве, да и стимул совершенно другой: потом можно вместе перекусить в кафе и обсудить достигнутые результаты. При таком подходе к тренировкам возникает и азарт, который заставляет улучшать собственные достижения.

Подберите свой вид спорта

Иногда оказывается, что подобрать подходящий вид физической нагрузки не получается с первого раза. Это вовсе не означает, что конкретному человеку спорт противопоказан, просто нужно попробовать другие виды нагрузки — плавание, бокс, йогу, бег или боевые искусства. А может быть, танцы на шесте или спортивный хип-хоп?

Одним больше подходят групповые энергичные занятия, другим — вдумчивая работа с персональным тренером на тренажерах с «железом». Главное — не отчаиваться и не стесняться пробовать разное, рано или поздно найдется вариант фитнеса, от которого вы будете получать искреннее удовольствие, так что заставлять себя не придется и каждую тренировку вы будете ждать с нетерпением.

Используйте фитнес-технологии

Для многих современные фитнес-технологии могут стать отличным стимулом к занятиям. Это статусно, весело и довольно просто: специальные гаджеты будут исправно фиксировать малейшие ваши достижения и сообщать о дополнительных поводах гордиться собой. Беспроводные наушники, пульсомеры, смарт-часы, различные трекеры и шагомеры делают занятия спортом проще и интереснее.

Разработайте систему вознаграждения

Кто лучше всех знает, чем вас порадовать? Конечно, вы сами. Продумайте, чем конкретно вы вознаградите себя при достижении запланированных результатов — тогда и добираться до цели будет проще. Существует масса вариантов — купить себе новую помаду после тренировки, посетить массажный кабинет с релакс-процедурой обертывания, позволить себе новую книжку, которую вы мечтали прочитать уже полгода. Научитесь любить себя — и тело очень быстро ответит взаимностью.

Ставьте реальные цели

Конкретика обычно делает цель внятной и ясной: просто «привести себя в порядок» или «похудеть» звучит абстрактно и не слишком мотивирует. Совсем другое дело, когда цель стоит в виде внятного пожелания самому себе: «сбросить 5 кг через месяц» или «суметь натянуть джинсы на два размера меньше». Хорошо работает и постановка целей на выход из времени при забеге или заплыве — одним словом, цель должна быть достижимой и понятной вам самому, тогда подстегивать себя получится куда проще.

Пересмотрите свой график

При плотном рабочем графике иногда можно впасть в полное отчаяние — даже на сон времени остается не так много, что уж говорить о тренировках? Но может оказаться, что вы просто усложняете себе жизнь. Совершенно не обязательно тратить полтора часа по пробкам для того, чтобы добраться до престижного фитнес-центра на тренировку, проклиная все на свете и страдая от нехватки времени на отдых.

Может быть, разумнее подыскать зал попроще, но поближе — или вовсе рассмотреть формат пробежек в ближайшем к дому парке с любимой музыкой в наушниках? Наверняка существует возможность, которая позволит вам минимизировать временные затраты без ущерба для занятий спортом.

Не забывайте отдыхать

Самая частая ошибка новичков — в погоне за быстрыми результатами напрочь забыть об отдыхе и не давать телу и уму передохнуть. В результате срыв становится неизбежен и вернуться в привычному графику может оказаться довольно тяжело. Чтобы этого не случилось, нужно разработать оптимальный план тренировок с тренером: он должен обязательно включать в себя отдых 2-3 раза в неделю, чтобы вы успели как следует расслабиться и восстановиться. Тогда к следующему занятию вы будете полны сил и энтузиазма.

Слушайте свое тело

Очень важно научиться доверять своим ощущениям: если даже без видимых причин вы действительно чувствуете себя не слишком хорошо, тренировку лучше пропустить, чем заставить себя и потом внезапно получить проблемы со здоровьем. Может случиться и наоборот — вы поставили себе цель пробежать в течение часа, но к моменту окончания тренировки вы чувствуете, что мышцам было недостаточно нагрузки — возможно, так и есть. В этом случае нужно рассмотреть варианты с утяжелением — посетить тренажерный зал, увеличить скорость или продолжительность пробежки.

Не нужно заставлять организм работать на износ, но и потакать своим слабостям тоже не стоит — лучше всего плавно наращивать темп, прислушиваясь к ощущениям и стараясь не подыгрывать себе самому.

Купите себе качественную форму

И дело вовсе не в том, что вам будет жаль потраченных денег в случае желания прогулять. Действительно хорошая одежда для занятий фитнесом облегчает и упрощает процесс тренировок — комфорт во время спорта очень важен, поэтому не стоит экономить на себе и своем теле. Кроме того, довольно скоро вы обнаружите, что ладная фигура в красивой одежде в зеркале принадлежит именно вам: качественные ткань и лекала быстрее покажут вам новые объемы и рельеф, поэтому и удовольствия от спорта вы получите куда больше, чем если будете заниматься в старой растянутой майке с непонятным рисунком на животе.

Сделайте спорт ритуалом

Наши тело и мозг устроены таким образом, что практически любая привычка рано или поздно оказывается потребностью на физиологическом и химическом уровнях. Проконтролировав себя в течение какого-то месяца, вы можете в один прекрасный день обнаружить, что ваши мышцы сами просят привычной нагрузки, а без тренировки вы ощущаете апатию и вялость.

Гормоны радости, которые будут приносить вам чувство настоящей эйфории после каждого занятия, начинают вырабатываться в организме уже после двух недель регулярных занятий — и это вместе с ощущением свободы движения более здорового и гибкого тела очень мощная стимуляция к тому, чтобы подружиться со спортом надолго.