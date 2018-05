Кортни Кардашьян трогательно поздравила своего бойфренда с днем рождения и устроила ему сюрприз

В честь 25-летия своего бофренда, модели Юнеса Бенджима, Кортни Кардашьян устроила ему сюрприз, а также поделилась трогательными фотографиями в честь праздника.

После того, как пара посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе, влюбленных доставили на частный самолет, и они улетели в путешествие, чтобы отметить день рождения. Судя по фотографиям из профилей пары в Инстаграме, салон самолета был украшен шариками, а именинника ждал торт с его детской фотографией.

«Черт…Четверть века», — подписал фотографию в Инстаграме Юнес.

Пока пара летела к месту назначения, Кортни делилась в историях трогательными фотографиями из путешествий со своим возлюбленным.

Роман Кортни и Юнеса длится уже почти год и они часто проводят совместные путешествия. Так, за последние 11 месяцев они посетили Канны, Сан-Тропе, Каир, Мехико, Париж и многие другие города.