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Кортни Кардашьян трогательно поздравила своего бойфренда с днем рождения и устроила ему сюрприз
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Кортни Кардашьян трогательно поздравила своего бойфренда с днем рождения и устроила ему сюрприз 

Журнал ОК! 1 час назад
В честь 25-летия своего бофренда, модели Юнеса Бенджима, Кортни Кардашьян устроила ему сюрприз, а также поделилась трогательными фотографиями в честь праздника.
После того, как пара посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе, влюбленных доставили на частный самолет, и они улетели в путешествие, чтобы отметить день рождения. Судя по фотографиям из профилей пары в Инстаграме, салон самолета был украшен шариками, а именинника ждал торт с его детской фотографией.
«Черт…Четверть века», — подписал фотографию в Инстаграме Юнес.
damn… a quarter century?
A post shared by Younes Bendjima (@younesbendjima) on  May 5, 2018 at 12:25pm PDT  Пока пара летела к месту назначения, Кортни делилась в историях трогательными фотографиями из путешествий со своим возлюбленным.
Роман Кортни и Юнеса длится уже почти год и они часто проводят совместные путешествия. Так, за последние 11 месяцев они посетили Канны, Сан-Тропе, Каир, Мехико, Париж и многие другие города.
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Женский форум
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