Музыка, шоколад, физкультура. Что защитит от плохого настроения

Простые советы, которые позволят улучшить настроение

1. Творчество Автором вашего настроения являетесь вы сами. Вместе того, чтобы предаваться грусти, займитесь любимым делом. Начните вязать, вышивать, рисовать. Доказано, что поднимает настроение хорошая музыка. К примеру, при при тревоге рекомендуется выбирать что-нибудь из классики: вальсы Штрауса, прелюдии и мазурки Шопена. Если вы находитесь дома, то можно и начать танцевать под любимые композиции. Это только прибавит настроения. 2. Общение Рассказывать о своем настроении, делиться переживаниями лучше всего с хорошими друзьями, близкими. Назначьте встречу где-нибудь в кафе. Общение с приятными вам людьми изменит настрой. Старайтесь не концентрироваться на плохом настроении и «выходите» на позитивную волну. 3. Приятные впечатления Посмотрите любимый фильм, серий. Пусть компанию вам составят ваши друзья, члены семьи. Можно посмотреть фильм дома или отправиться всей компаний, к примеру, на комедию, в кинотеатр. 4. Физическая активность Учеными во всем мире давно доказали — занятия спортом являются одним из лучших способов борьбы со стрессом, депрессией. Можно выполнить простой комплекс физических упражнений как дома, так и отправиться в бассейн или спортзал. 5. Свежий воздух Прогулки на природе, по парковой зоне, вдоль водоема — еще один вариант, чтобы сменить грусть на хороший настрой. Если день дождливый, наденьте яркую одежду, резиновые сапоги, возьмите в руки красочный зонт. И плохое настроение отступит. 6. Увлекательное чтение На страже депрессии — книга с увлекательным сюжетом. Главное, чтобы история была доброй. Вы можете перечитать книгу, от которой у вас остались добрые воспоминания. Главное — отвлекайтесь. Вовсе не обязательно браться за толстую книгу, остановить свой выбор на коротких юмористических рассказов. В конце концов, возьмите обратите внимание на сборник анекдотов. 7. Порядок в доме Отвлечься позволить наведение порядка дома. Это может быть как генеральная уборка, так и сортировка старых вещей, бумаг и документов. В любом случае, провести ревизию дома никогда не помешает. 8. Фирменное блюдо Займитесь приготовлением еды. Испеките фирменный торт или приготовьте ароматный плов с мясом. Если нет настроя готовить, отправляйтесь в соседнее кафе: чашечка кофе или чая с травами, десерт— идеальное средство в борьбе с плохим настроением. Кстати, ученые уверяют, что бороться с депрессией помогают бананы. Еще одно беспроигрышное лакомство — шоколад. Но обязательно должен быть горьким. КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр Журавлев , психолог: — В пасмурную, дождливую погоду хорошо проводить уборку в квартире. Можно как помыть полы в доме, так и навести порядок в гардеробе, избавившись от всего лишнего. Особенность природы человека такова, что когда мы что — то выбрасываем, становится легче. От того и настроение улучшается. Можно избавиться от старого дивана или ненужных бумажек в квартире, — открыток, счетов или журналов. После этого устройте себе маленький праздник. Из всего, что есть в холодильнике, попробуйте приготовить какое-нибудь изысканное блюдо. В такой вечер можно позволить себе и бокал шампанского.

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