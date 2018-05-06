Сексуальность зрелого возраста

Почему в России пропагандируется исключительно эротичность юности?

Складывается ощущение, что в России женщина, ставшая матерью, через какое-то время неизбежно переходит границу, за которой она больше не считается сексуальной. Она перестает быть эротичной в широком смысле — не для своего мужа, а для общества — позвольте мне так выразиться. Нет, речь не о возрасте и не о том, какую женщину считать молодой, а какую — зрелой. Сейчас трудно назвать число лет, после которого в современном мире девушка перестает таковой быть, и это прекрасно. Но вот сексуальность имеет строгие рамки, накрепко вбитые нам рекламой и армией талантливых фотографов, которые видят в объективе только свежую невинность девочек до двадцати. Да какое там, до восемнадцати.

Здесь сразу два смущающих меня момента. Во-первых, моделей, которым еще даже далеко не шестнадцать, подают в откровенно эротичном свете. Совсем юным девочкам добавляют «лолитности», эдакого разврата с поеданием малины у ночного холодильника. Сплошь и рядом откровенно приоткрытые губы, зовущие позы и так далее. Разумеется, это очень красиво. Но с точки зрения морали — неоднозначно. Во-вторых, в итоге формируется стойкое убеждение, что сексуальна только ранняя юность. Да, насаждается именно таким образом, а вовсе не из-за природных склонностей мужчин, как принято думать. На самом деле очень немногое число мужчин может искренне распознать свои предпочтения, и лишь у единиц они формируются независимо от окружающего информационного и визуального фона. Остальные полностью подвержены влиянию окружающей картинки, которая кричит, что сексуальна школьница, а жена, родившая двух детей, — не сексуальна. Точка.

Мэрил Стрип, Может ли быть иначе? Разумеется. Просто смотрим на Запад. Обратите внимание, как много там известных актрис в очень зрелом возрасте, которых считают настоящими секс-символами — и эти громкие статусы вовсе не дань уважения, не капля насмешки, как было бы у нас, в России, нет — целый мир преклоняется перед Моникой Беллуччи Шарлиз Терон и многими другими. А что у нас? Навечно прекрасная Рената Литвинова , которую считают таковой только девушки, и демонически стройная Ингеборга Дапкунайте , которая вызывает глубокое смущение, появляясь в ролях неуместно молодящейся дамы. Перейдя определенную границу, чаще всего связанную с рождением ребенка, женщина в России может иметь право на многое — вызывать уважение, считаться стильной, умной, обаятельной. Но не сексуальной. И граница эта — страшно подумать — начинает ощущаться в смешные 30 лет. Конечно, мать и жена в любом возрасте будет желанна для мужа, если он по-настоящему ее любит. Но и в этом чувстве есть некий надрыв, почему-то с гордостью выпячиваемый: «Я люблю свою жену и хочу ее, несмотря на то, что ей уже не восемнадцать, а на ее бедрах растяжки и лишние килограммы!». Несмотря на? Если вдуматься, это жутко. То есть по умолчанию предполагается, что проще и приятнее любить кого-то совсем юного, гладкого, свежего. А если ты героически смог полюбить кого-то старше вашего холодильника на даче — это прямо подвиг. А все из-за чего? Пропаганда, культ эротичности юности.

Помните чудесный фильм с Мэрил Стрип «Мосты округа Мэдисон»? Одна из немногих ролей, где актриса не играет властную женщину, которой так соответствует ее тип лица. Героиня фильма — мать двоих взрослых детей, живет на ферме, глубоко закопав в плодородной земле свои мечты о путешествиях и красивой жизни. А потом в ее жизнь приходит яркая запретная любовь. Но вот что интересно — и до появления в фильме ее любовника, и после — героиня Мэрил Стрип максимально женственна и сексуальна. Несмотря на ее своеобразные грубоватые черты лица, широкую крепкую фигурку и весь образ настоящей сельской матери. То, как она задумчиво трогает пальцами лицо и губы, то, как позволяет себе праздно сидеть, мечтая о чем-то, то, как гладит руками предметы, проходя мимо, — в этом всем бездна искреннего ощущения своей женской силы, эротичности каждого своего движения. В этом нет ни капли надрыва или протеста против общества — напротив, там естественно быть вот такой. Даже после рождения и воспитания детей, даже после тяжелой работы на ферме, даже при неидеальном теле и лице.

Почему же в нашем искусстве так мало такой подачи сексуальности зрелой женщины? Если и фотографируют девушек за 40, то выпячивают усталость их взгляда, вялость позы, измученность тела, искусно обрабатывают и углубляют в ч/б морщины на лице. А те немногие модели преклонного возраста, которые стали, наконец, появляться в глянце, подаются как эпатаж, а вовсе не как пример «возрастной» красоты.

Что с этим делать? Для начала — осознать проблему и задуматься. Поверить, что наше общество считает эротичными 15-летних не потому, что они действительно в разы красивее, а потому, что таковы яростно навязанные идеалы. Это важно прочувствовать. Для того чтобы внутри у самой женщины не возникало той самой границы, после которой она покорно начинает прятать свою сексуальность. В этом понятии может сочетаться многое и проявляться у каждой женщины по-своему — кто-то сможет сохранить игривость и смешливость, кто-то ощутит в себе властную женственность, кто-то найдет огромное пространство для демонстрации своего эротического эго в нежности собственных пальцев. Главное, чтобы культ юности не сбивал женщину с толку и не заставлял стыдиться своего возраста, тела и взгляда. Попробуйте начать бороться с этим прямо сегодня!