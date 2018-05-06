Команда из Владивостока стала фаворитом престижной международной премии АРХИWOOD-2018

В этом году премия АРХИWOOD вновь собрала рекордное количество заявок — 180.

Ровно треть — 60 объектов — дали в совокупности номинации «Загородный дом» и «Малый объект», то есть именно те, где идет поиск образа деревянного дома. В первой из них в шорт-лист вышло сразу 10 объектов (и это тоже рекорд), что говорит о серьезном росте качества проектов. Среди фаворитов — дома прошлогодних победителей: питерского бюро «ХВОЯ» и команды из Владивостока «Конкрит Джангл». В номинации «Загородный дом» в шорт-лист также вошел проект Светланы Бедняковой, архитектора компании «РОССА РАКЕННЕ СПб» (HONKA). Конкуренцию объектам составят новички премии: московское Buro511 и бюро INT2Architecture из Санкт-Петербурга. Не менее сильные работы выставили и мэтры: Александр Ермолаев — кондоминиум в Балашихе, Алексей Розенберг и Петр Костелов — группу экодомов в Конаково, а Владимир Кузьмин — целое «стадо» гостевых домов в эко-парке «Ясно-Поле».

Проект дома от «Конкрит Джангл»

В «Малом объекте» (как и в «Дизайне городской среды») в центре внимания архитекторов оказалась вода. На ней размещаются павильоны «Реж» Егора Соловьева , «Плот-парадокс» Анастасии Измаковой и Беллы Филатовой, облагорожены деревом Красногвардейские пруды (бюро Wowhaus), два деревянных объекта украсили набережную Волги в Самаре: «Волжский аист» (lim_architects) и «смотровые качели» Антона Кочуркина . Еще одно новое место на карте премии и новое имя в списке наших героев — город Дивногорск и Алексей Мякота, который вместе со своей командой преобразил деревянными конструкциями набережную Енисея.

Традиционно объемна номинация «Арт-объект»: в ней восемь финалистов, среди которых лидируют объекты молодых архитекторов, сделанные в рамках фестиваля «Древолюция» в подмосковном Суханово. Особенно яркими и злободневными оказались Обелиск, Туалет-качалка и объект «Липовый чай».

Фестиваль «Архстояние» прошлым летом был не очень «деревянным», тем не менее, именно оттуда приплыл один из самых ярких объектов года — «Дом с люстрой». Деревянный дом-плот на две кровати, без окон, но в крышу врезан световой фонарик, в котором укреплена люстра: днем интерьер освещается через фонарик, ночью — люстрой, при этом еще и сам домик светит всем вокруг. Еще два объекта в шорт-лист дал фестиваль «О`Город», проходивший в рамках «Волгафеста», и два объекта прибыли из Астаны, которая встречала необычными объектами гостей выставки ЭКСПО: гигантскую «юрту» из европоддонов сложили молодые архитекторы мастерской Тотана Кузембаева, а «Мегабудка» построила деревянный коворкинг на колесах.

В жюри этого года — Никита Токарев (директор школы МАРШ), Анна Мартовицкая (главный редактор журнала SPEECH), Алексей Бавыкин (руководитель мастерской «Алексей Бавыкин и партнеры»), Станислав Горшунов (руководитель бюро Горшунова/GOR-A, Нижний Новгород), многократные победители премии АРХИWOOD Дарья Бутахина и Александр Кудимов (бюро RueTemple), а также Виталий Горелов (руководитель проекта компании РОССА РАКЕННЕ СПб).

Народное голосование на сайте премии стартовало 26 апреля — по традиции, все желающие могут принять в нем участие.