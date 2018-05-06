Главные слухи Голливуда: Кейт Мосс занимается проституцией, а Дэниел Крейг — гей

Уже несколько лет существуют блоги, авторы которых анонимно сливают последние голливудские сплетни. Один из блогов писал о бурной сексуальной жизни Харви Вайнштейна (65) за пару лет до того, как ее начала обсуждать вся планета, и мы уверены, что и другие сплетни тоже могут оказаться правдой. Публикуем самое интересное в этом месяце.

И не что-нибудь, а ЛСД, грибы и Аяуаску — галлюциногенный напиток.

И Ники Минаж тоже

Только не на «Коачелле». Говорят, Ники (35) пыталась вылечиться от наркотической зависимости в рехабе, но ей и это не помогло. Она снова употребляет, и дела обстоят хуже, чем когда-либо.

Про Мосс (44) слухи ходят редко, но метко. Говорят, она изменила своему бойфренду Николаю фон Бисмарку (30). За деньги! Мол, выехала из страны и спала с очень богатым мужчиной.

Карли Клосс «продает» свой роман

Карли (25) тратит бешеные суммы на то, чтобы убедить всех в том, что действительно встречается с бизнесменом Джошуа Кушнером (32), но — упс! — никто в это не верит.

Эмили Ратаковски чуть не выгнали с афтепати «Оскара»

Сначала она попыталась оголиться, когда ее снимали на красной дорожке, но фотографы не стали делать фото, а потом Ратаковски хотела сделать «голое» селфи на той же вечеринки, и ее предупредили, что если она еще раз попробует это провернуть, то ее выгонят. Что не так с Эмили (26)?

Дэниел Крейг — гей Несмотря на то, что главный агент 007 Дэниел Крейг (50) и его жена Рэйчел Вайс (48) ждут появления на свет первенца, слухи о том, что актер гомосексуалист не утихают. А еще говорят, что он запойный алкоголик и наркоман, и они с Вайс изо всех сил стараются сделать вид, что все в порядке, но в отношениях давно трещина. Именно поэтому в 2017-м в Сети появилась информация, что пара распалась. Правда, это были лишь слухи.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/glavnye-sluhi-gollivuda-dzhastin-biber-upotreblyaet-na-koachelle-kejt-moss-zanimaetsya-prostitutsiej-a-deniel-krejg-gej/