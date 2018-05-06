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Андрей Чибис: «Самара может стать домашним городом для „Больших Дизайн-выходных“
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Андрей Чибис: «Самара может стать домашним городом для „Больших Дизайн-выходных“ 

Волга Ньюс 52 минуты назад
Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым он принял участие в дискуссии на тему: «Реальное, а не формальное, мест человека в контексте реализации государственных и региональных программ „Формирование комфортной городской среды“ и „Умный город“.
На площадке обсудили широкий круг вопросов по созданию современных общественных пространств: от механизмов вовлечения в процесс людей и оценке качества работ до сохранения собственной идентичности объектов и создании центров компетенций.
»Ничего невозможно сделать без человека, который болеет за свою землю, знает как ее обустроить. Важно создать не только благоустроенную среду, но и инфраструктуру изменений. Необходимы центры компетенций, куда бы вовлекались молодые профессионалы", — отметил Андрей Чибис.
Заместитель главы Минстроя РФ и Дмитрий Азаров также ответили на вопросы участников общественного форума — дизайнеров, архитекторов, общественников. Вопросов было много, как и участников самарских «Дизайн-выходных». За шесть лет существования на мероприятии зарегистрировалось более двух тысяч человек -это официальный рекорд.
Андрей Чибис высказал мнение, что Самара может стать «домашней» площадкой для российских дизайнеров, на которой будут вырабатываться новые идеи как для реализации в России, так и на конкретной территории.
"Самара прекрасный город, город-миллионник. И самое главное здесь есть руководитель области, который был главой города, работал в федеральных структурах власти. Мы все видим: он искренне хочет сделать Самару и Самарскую область лидером России по качеству городской среды", — сказал замминистра.
По мнению Андрея Чибиса, качественная инфраструктура и природные условия привлекут профессионалов со всей страны и коллег из-за рубежа: «Где как не в Самаре на постоянной основе проводить „Большие Дизайн-выходные“? Мы полностью будем эту идею поддерживать, если глава субъекта такое решение примет».
Дмитрий Азаров добавил, что перспективы дальнейшего сотрудничества с организаторами обговаривались и выразил надежду, что совместные намерения будут реализованы.
"Промышленный дизайн, дизайн пространственного развития, дизайн с сфере информационных технологий крайне актуальны для города. Мы рассчитываем, что такие мероприятия будут проходить на регулярной основе в Самарской области", — отметил он.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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