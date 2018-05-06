Психолог рассказала, почему мы совершаем «оговорки по Фрейду»

6 мая 1856 года родился ученый, чье имя у большинства людей первым приходит на ум при разговоре о психологии — Зигмунд Фрейд . В честь дня рождения автора теории психоанализа «ВМ» разобралась в том, что же все-таки значат наши «оговорочки по Фрейду».

Такое обыденное явление, как оговорка, Фрейд рассмотрел в своем труде «Психопатология обыденной жизни», увидевшем свет в 1901 году. Казалось бы, что такого? Ну, оговорился человек, задумался, заработался, поторопился — с кем не бывает? Фрейд считал, что бывает как раз со всеми, но неспроста. И даже более того — ученый не остановился на одних только оговорках.

Фрейд выделил четыре группы ошибочных действий: первая — оговорки, описки и ослышки; вторая — забывание названий, чужих слов или своих намерений; третья — запрятывание и затеривание вещей; четвертая — действия «по ошибке». Все это Фрейд назвал термином парапраксис. В каждом из таких явлений он видел подсознательные нерешенные проблемы и конфликты, которые проявляются в невинных ошибках. К идеям Фрейда в общем и целом психологи относятся по-разному, есть множество как приверженцев, так и противников его школы. К примеру, психолог Ольга Твардовская считает, что «оговорки по Фрейду» — это чистая правда.

— Размышления Фрейда часто подтверждаются на практике. Дело в том, что наше сознание может составлять лишь 0,05 процента от всего мышления — за остальное отвечает подсознание. Поэтому чаще всего, когда мы делаем что-то, не задумываясь, в глубине нашего подсознания мы все отлично понимаем, — отмечает психолог.

С оговорками на бытовом уровне все более-менее понятно. Есть проблема, которую человек постарался «закопать» поглубже, но она, естественно, никуда не делась, и вклинивается в разговор при удобном случае в качестве похожего по смыслу или звучанию слова. С описками — то же самое, ведь по сути мы пишем под диктовку нашего внутреннего голоса.

Примеров можно привести массу — оговорки допускают все, в том числе медийные личности. В свое время политик Геннадий Зюганов произнес фразу, которую до сих пор ему припоминают: «Нас поддерживают несколько миллионов рублей». Очевидно, что Зюганов имел в виду поддержку людей, однако сказал либо то, о чем хотел сказать, либо то, чего ему в тот конкретный момент крайне не хватало и это его беспокоило.

Тем не менее, существует масса противоположных мнений. Некоторые психологи считают, что оговорки могут ничего не значить или же быть следствие банальной неграмотности. Даже сам Фрейд не отрицал некой доли оговорок, которые являются просто оговорками.

— Похожий эффект происходит и с бессознательной потерей вещей. Каждый, наверное, слышал истории, когда человек невероятно боялся потерять, к примеру, барсетку с деньгами, и забывал ее на первой же заправке или в магазине. Страх порождает желание, — объясняет Ольга Твардовская.

Некоторые современные исследования гласят: каждый человек делает от одной до двух ошибок на каждую тысячу слов. Получается, что в день человек оговаривается от 7 до 22 раз, здесь уже все зависит от того, насколько индивид разговорчивый и каким родом деятельности занимается.

— Два фактора, кажется, играют определенную роль в замене слов в нашем сознании: во-первых, усилие внимания, во-вторых, внутренний фактор, связанный с психической материей. Помимо простого забывания имеет место еще и забвение, вызванное подавлением, — пишет «отец психоанализа» в книге «Психопатологии обыденной жизни».

Психологи уверяют: наше бессознательное может влиять не только на наши высказывания или повседневные действия, но даже на наше здоровье.

— Однажды ко мне обратилась женщина, которая очень долго находилась в ссоре со своей матерью. Женщина страдает бронхиальной астмой, — рассказывает Твардовская. — Мама умирает, и женщина не успевает ничего ей сказать напоследок. Проходит время — и эта женщина приходит к психологу, жалуясь на то, что совсем не может дышать.

После общения с психологом пациентке стало легче. По словам Ольги Твардовской, на психосоматическом уровне астма означала — «задыхаюсь, не могу жить без тебя».

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