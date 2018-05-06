Ещё
Абсолютно обнаженная и в грязи: Любовь Толкалина поделилась провокационным кадром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Абсолютно обнаженная и в грязи: Любовь Толкалина поделилась провокационным кадром 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ким Кардашьян на днях опубликовала снимок, на котором она изображенная полностью голой и покрыта глиной. «Мы сделали слепок моего тела, чтобы изготовить флакон для духов», — пояснила звезда реалити.
Любовь Толкалина тоже решила, что ей нечего скрывать, и поделилась с фолловерами снимком, на котором позирует обнаженной в душе. Тело актрисы покрывает только лечебная грязь…
— подписала она смелый кадр.
Конечно, фото взбудоражило поклонников Толкалиной. «Смыть бы мне эту грязь», «Фигура!», «Смело однако!», «Любаша, вы как ребёнок, и вам это идёт!», «Попка что надо», «Люба, Люба любовь…», «Потрясно», «Красавица, она и в грязи красавица!», «Люба, какая же Вы стройняшка! Молодец!», «Смелая красотка», «Люба, вы росой и пыльцой наверно питаетесь, такая стройная!», «Красоту ничем не испортишь», «Ой какая вы хорошенькая в грязи!».
А чья фигура тебе нравится больше?
WMJ.ru: последние новости
Сделано в «Доме-2»: Бузова, Боня и другие экс-участницы скандального шоу, добившиеся славы и успеха В тихом омуте: Уотсон, Лоуренс и другие звездные скромницы, чьи интимные фото попали в руки хакеров Миллиардер Илон Маск встречается с копией Эмбер Херд, разбившей ему сердце
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина-трансгендер встречалась с 2000 мужчинами24
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами29
Летучая показала «персик» в красном бикини32
Голубкина рассказала правду о разводе4
Простой тест покажет, насколько вы умны17
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение