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Скаковой сезон открылся на Московском ипподроме
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Скаковой сезон открылся на Московском ипподроме 

РИАМО 20 минут назад
Фото: РИАМО
На Центральном столичном ипподроме в воскресенье открылся очередной скаковой сезон, сообщает «Вечерняя Москва».
«В воскресенье, 6 мая, на Центральном московском ипподроме открылся 184 скаковой сезон», — говорится в сообщении.
Историк, москвовед Филипп Смирнов напомнил, что Московский ипподром — это уникальное сооружение, тесно связанное с историей страны. Он был построен в 1834 году и изначально находился ближе к путям Белорусского вокзала. В те времена скачки пользовались бешеной популярностью. Как увеселительное место ипподром просуществовал довольно долго.
Как добавляется в сообщении, по словам Смирнова, Московский ипподром является крупнейшим в Восточной Европе и России.
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