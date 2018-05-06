Скаковой сезон открылся на Московском ипподроме 

На Центральном столичном ипподроме в воскресенье открылся очередной скаковой сезон, сообщает «Вечерняя Москва».
«В воскресенье, 6 мая, на Центральном московском ипподроме открылся 184 скаковой сезон», — говорится в сообщении.
Историк, москвовед Филипп Смирнов напомнил, что Московский ипподром — это уникальное сооружение, тесно связанное с историей страны. Он был построен в 1834 году и изначально находился ближе к путям Белорусского вокзала. В те времена скачки пользовались бешеной популярностью. Как увеселительное место ипподром просуществовал довольно долго.
Как добавляется в сообщении, по словам Смирнова, Московский ипподром является крупнейшим в Восточной Европе и России.