Как не следует себя вести во время посещения кладбища

Кладбище — это тот сакральный участок территории, на котором не каждый из нас умеет себя правильно вести. Существует определенный этикет, который направлен решение психологических, а через это — организационных задач.

Начальник пресс-службы ГБУ «Ритуал» Светлана Дзапарова помогла «Вечерке» разобраться в нюансах.

— Прежде всего, нормы и правила этикета связаны с созданием благоприятного психологического и энергоинформационного климата, — отмечает Светлана.

ОДЕЖДА

Предпочтение нужно отдать строгой одежде черного цвета. Ярких цветов лучше избегать. Допускается одежда белого цвета. Ноги должны быть полностью закрыты. Поэтому мужчинам нужно надеть штаны или брюки, женщинам — длинную юбку. Шорты и мини-юбки недопустимы.

В обуви предпочтение лучше отдать черным туфлям, темным кроссовкам, любой другой закрытой обуви.

Женщинам стоит воздержаться от чрезмерно яркого макияжа, броских украшений. Также женщинам лучше повязать голову платком. Считается, что упавший на кладбищенскую землю волос может притягивать к его владельцу негативную энергию. Поэтому и расчесываться во время посещения кладбища не стоит.

ПОВЕДЕНИЕ

Во время посещения кладбища стоит оставаться спокойным, не делать специально трагическое лицо. В случае чего поддержите родственников покойного, предложите им свою помощь.

Мобильный телефон лучше поставить на беззвучный режим, а лучше его вообще выключить, чтобы не отвлекаться на него и не делать лишних телодвижений. Нельзя проводить на кладбище увеселительных мероприятий, дабы не тревожить покой усопших.

АЛКОГОЛЬ

Распитие алкогольных напитков на кладбище может оскорбить усопшего. Кроме того, рюмки с водкой, которые некоторые оставляют на могильном холме, является пережитком язычества. Как и оставленная на могилке еда.

ПОМИНКИ

На поминки не следует являться без приглашения. В доме усопшего не говорят громко и возбужденно, тем более — не смеются.

За столом оставляют незанятым место, где при жизни обычно сидел покойный. На стол ставят один пустой прибор, нож и вилку принято оставлять не рядом с тарелкой, а класть на нее.

— Поминальный обед начинается с подачи первого блюда — щей, супа и т.д. Но это принято не везде, так же как и употребление спиртных напитков, — замечает Светлана. Обязательны на поминках кутья и блины, которые являются обрядовыми блюдами, связанными с представлением о потустороннем мире, солнце и свете. Первый блин обычно кладут на окно — для покойного.

ТРАУР

— Это вид поведения, связанный с бытовыми ограничениями и психологическими переживаниями по поводу постигшей утраты близкого человека, — отмечает Светлана Дзапарова.

В период траура не рекомендуется участвовать в развлекательных мероприятиях, носить светлую одежду, организовывать увеселительные мероприятия, снимать с себя знаки траура или траурный наряд во время бодрствования.

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