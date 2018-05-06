12 необычных зданий, сделанных из контейнеров

Чаще всего в таких контейнерах возят грузы по морю, реже — по воздуху. А вот что с ними происходит после списания? Не выбрасывать же такую махину! Как выяснилось, из грузовых контейнеров получаются очень неплохие дома. В своём роде образцы архитектурного искусства и примеры безотходного производства. Со стороны смотрится очень необычно, смело и практично.

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Клуб для театралов

Это здание, созданное архитектурной фирмой URBANTAINER, находится в Сеуле. Оно призвано стать открытым модульным пространством, которое соберёт под своей крышей любителей театра, актёров и всех тех, кто имеет к театру какое-то отношение. Именно благодаря контейнерам в конструкции зданию не понадобились дополнительные колонны. Контейнеры можно передвигать, меняя тем самым геометрию помещения.

Дом для отдыха

Архитекторы из Budi Pradono Architects возвели на индонезийском побережье роскошную резиденцию, которую любой желающий может арендовать для отдыха. Вид с каменистого побережья открывается волшебный, и само здание отлично вписывается в ландшафт. Острые углы, неправильные формы, ломаные линии — всё это присуще скалам, на которых находится дом. Вот и контейнеры в его архитектуре пришлись как нельзя более кстати.

Семейный хостел

Во Вьетнаме появился необычный хостел под названием Ccasa Hostel, построенный компанией TAK architects. Он делится на три блока: спальный, обеденный и душевой. Все жильцы здесь чувствуют себя одной большой семьёй, которая встречается за общим столом. Спальни на несколько человек устроены как раз внутри контейнеров.

Частная резиденция для любителя механизмов

Этот дом почти целиком построен из материалов, уже бывших в употреблении. Хозяин дома с детства с восхищением наблюдал за механизмами, интересовался работой заводов, переработкой отходов. Его дом в Эквадоре, построенный архитектором Daniel Moreno Flores, стал воплощением всего того, что так любит и ценит владелец. И конечно, контейнеры, которые никому больше не нужны, заняли здесь почётное место.

Бар-шкатулка на открытом воздухе

В Италии на берегу моря, наверное, тысячи очаровательных местечек, где можно приятно провести время, отдохнуть и полюбоваться видами. Но такого бара из контейнера вы точно больше не встретите! В рабочие часы он раскрывается словно бутон, и боковые стенки контейнера становятся навесами от дождя и солнца. Когда бар закрыт, это обычный на вид контейнер. Архитекторы из LineaT studio — настоящие мастера маскировки!

Частный «гусеничный» дом самой необычной формы

В юморе архитектору Sebastian Irarrazaval не откажешь! В Чили он построил дом для семьи коллекционера, который со стороны и правда напоминает нескольких гусениц, устремившихся куда-то вдаль. Контейнеры словно перетекают один в другой, создавая длинные, ломаные «хвостики» гусениц, а внутри прячутся вполне удобные комнаты с лестницами и окнами в потолке.

Экологичный дом, который всегда с тобой

Владельцы этого дома всегда мечтали отдыхать на природе, но так, чтобы это было удобно, экологично, и чтобы они не были привязаны к одному месту. Архитектурная компания NOEM из Испании сделала для них такой дом, используя конструкцию контейнера, которую немного переделали и дополнили деревянными панелями. Теперь этот домик — как контейнер — можно погрузить и увезти в любую точку мира.

Павильон, который можно разобрать

Одно дело — увезти один дом-контейнер, и совсем другое — разобрать гигантский павильон, который состоит из десятка таких контейнеров. Это здание находится в Китае, и спроектировала его фирма People’s Architecture Office. Здание выполняет функции клуба, игровой площадки и места для встреч. И его действительно можно разобрать и переместить в другое место при необходимости.

Смотровая площадка и место для отдыха

Хотите полюбоваться австралийскими виноградниками, а заодно отдохнуть и перекусить? Прямо посреди бескрайних просторов Австралии студия Cumulus Studio воздвигла вот такую постройку из контейнеров. Это и смотровая площадка, откуда туристы могут обозревать гектары виноградников, и кусочек тени под палящим солнцем, где можно отдохнуть.

Офисный центр на побережье

У вас стартап, нужен офис в Лондоне? Тогда, может быть, вам понравится вот такая идея размещения небольшого офиса. Тридцать контейнеров стоят в ряд, и каждый имеет свой номер, и в каждом базируется какой-нибудь симпатичный офис, всего на четыре письменных стола. Команда архитекторов Kyson с помощью малому бизнесу справилась на 100 процентов!

Парящая белоснежная вилла

Глядя на этот дом, никогда и не скажешь, что состоит он из контейнеров! А между тем, именно их архитекторы из 2A DESIGN Architecture использовали, проектируя этот дом. Но самое интересное в конструкции виллы даже не контейнеры, а её необычное расположение. Она словно зависла в воздухе, а в свободном пространстве даже удалось устроить небольшую парковку.

Огромный торговый комплекс

Торговые центры и правда занимают так много места и тратят так много строительных материалов. Какая удача, что можно создать целый комплекс с парковкой, используя контейнеры. Сделать это в Португалии удалось архитектурной компании PROMONTORIO. Брутальное лофтовое здание сразу привлекает внимание: оно кажется таким грозным, что никогда не догадаешься, что здесь продаётся бытовая техника, одежда и другие обычные товары.

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