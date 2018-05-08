Официально: у Илона Маска новый роман! И это не та, о ком все думали

На Бал Института костюма Met Gala сегодня пришли все. И даже Илон Маск (46). И даже не один. Только вчера зарубежные СМИ заговорили о том, что генеральный директор компании SpaceX встречается с Тайлер Хейни (29), основательницей бренда одежды для активного отдыха Outdoor Voices.

Но сегодня стало известно, что Илон встречается не с Тайлер, а с канадской певицей Граймс (30), с которой и пришел на Met Gala. Говорят, Илон познакомился с Клер в Twitter в этом апреле, и роман закрутился очень быстро.

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Кстати, на Met Gala пришла и бывшая возлюбленная Илона — актриса Эмбер Херд (32). Обошлось без скандалов — они все-таки остались друзьями.

В 2012-м Клер (настоящее имя артистки) возглавила список «самых интересных исполнителей года» по версии журнала New Musical Express, а в этом году обещала выпустить новый альбом.

https://www.youtube.com/watch?v=1FH-q0I1fJY

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ofitsialno-u-ilona-maska-novyj-roman/